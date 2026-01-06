Celta de Vigo y Racing de Santander sellan el acuerdo por Damián Rodríguez

El Celta de Vigo refuerza al Racing de Santander con la cesión de Damián Rodríguez y firma una nueva baja en un mercado de fichajes protagonizado por la operación salida

El Celta de Vigo suma y sigue en su particular operación salida. El mercado de fichajes no ha hecho nada más que comenzar y dos jugadores ya han abandonado, uno en calidad de cedido y otro traspasado, el club vigués. El primero de ellos es Luca de la Torre que se marchará a la MLS, al igual que hizo Tadeo Allende, en busca de minutos y protagonismo. El Charlotte fue el equipo que dará asilo al futbolista estadounidense que prueba suerte en su nueva y americana aventura. Más cerca se ha ido Damián Rodríguez después de que el Celta de Vigo y el Racing de Santander hayan acordado la cesión del futbolista al equipo cántabro que se refuerza de cara a lo que resta de temporada con talento de Primera división.

El Celta cede a Damián Rodríguez al Racing de Santander

El Celta oficializó este martes la cesión hasta final de temporada del centrocampista Damián Rodríguez al Racing de Santander, líder de LaLiga Hypermotion. “Referente para la cantera y un orgullo para todo el celtismo, que ha sido testigo de cómo aquel pequeño recogepelotas que miraba con admiración a Iago Aspas ha llegado a compartir vestuario con él en competición europea, Damián ha logrado ganarse el cariño de la afición no solo por su esfuerzo, trabajo y compromiso sobre el césped, sino también por su forma de ser fuera del campo”, destacó la entidad gallega.

El internacional sub-21 apenas ha tenido protagonismo durante este curso, en el que disputó dos partidos de Liga (151 minutos), tres de la Liga Europa (149) y uno de la Copa del Rey (77).

El Celta de Vigo sigue trabajando en la operación salida

Con su marcha, el Celta de Vigo libera una ficha de cara a un mercado de fichajes dónde las salidas tendrán más protagonismos que las llegadas. La economía del club debe sufragarse ya que, según indicó a finales del año 2025 la directiva celtista, el club no cumplía con el límite salarial y debía ingresar 32 millones de euros en fichajes. A parte, en lo deportivo, la plantilla era demasiada amplía para Claudio Giráldez que ya había pedido en más de una ocasión deshacerse de los jugadores que apenas cuentan con participación en el primer equipo. Tras la salida de Damián Rodríguez al Racing de Santander, que se refuerza con talento de Primera división para alcanzar la categoría de oro del fútbol español, el Celta pone el objetivo en encontrar asilo a Aidoo y a Cervi, los otros dos descartes de la plantilla de Carlos Corberán.