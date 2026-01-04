El momento de Aidoo en el Celta de Vigo con el mercado de fichajes iniciado: Claudio Giráldez lo pone en el escaparate

El defensor del Celta de Vigo, que está en la rampa de salida en este mercado de fichajes, volvió a ser titular en Balaídos tras 27 meses sin hacerlo. Giráldez, de esta forma, hace un llamamiento a los equipos interesados en su fichaje y coloca a Aidoo en el escaparate

El mercado de fichajes ya ha dado el pistoletazo de salida en el Celta de Vigo. El año nuevo a traído consigo la cesión de Damián Rodríguez, que se marchará rumbo al Racing de Santander, según informan desde Vigo. Pero la del centrocampista no es la única ni la primera salida en este periodo estival ya que, antes de que finalizase el año, el club llegó a un acuerdo con el Charlotte para el traspaso de Luca de la Torre, siguiendo los pasos del éxito con Tadeo Allende. El siguiente en la lista y uno de los retos más exigentes del Celta en este mercado de fichajes es Aidoo, al que Giráldez coloca en el escaparate tras volverlo a alinear en Balaídos después de 27 meses que lo hizo por última vez.

Aidoo regresa a la titularidad den Balaídos con la operación salida del Celta en marcha

El momento de Aidoo en el Celta de Vigo es delicado, puesto que el club quiere deshacerse del jugador a toda costa y las ofertas, de momento, no llegan. Para poner al central en el escaparate del mundo del fútbol, Claudio Giráldez decidió, tras más de dos años esperando, otorgarle la titularidad en el duelo ante el Valencia en Balaídos. El ghanés formó en el centro de la zaga junto a Marcos Alonso y Javi Rodríguez y jugó los 90 minutos reglamentarios. El zaguero no estuvo muy exigido y cumplió en defensa en los primeros que suma en territorio local, pues, de los tres partidos en los que ha participado, dos han sido lejos de Balaídos. Ante Osasuna en El Sadar partió como titular y también dispuso de 17 minutos ante el Alavés en Mendizorroza. Ahora, el central ha podido estrenarse este curso en Balaídos como titular tras 27 meses sin hacerlo en lo que promete ser un adiós según las intenciones que ha mostrado el propio club con el jugador.

Giráldez no cuenta con Aidoo, aunque resalta su "compromiso" con el Celta

Pero de momento, la realidad, por mucho que le pese al Celta, es que Aidoo sigue siendo futbolista del cuadro gallego. Giráldez, como ha demostrado durante toda la campaña, no cuenta con él y lo ha desconvocado de 8 partidos en lo que va de LaLiga por decisión técnica, aunque eso no le ha prohibido de alabar el compromiso del central que cuenta con el interés de algunos clubes de Primera división, como contamos en ESTADIO Deportivo, aunque de momento sigue sin haber nada sobre la mesa. "Y eso habla del compromiso del equipo, de la aportación de Aidoo después de tanto tiempo sin jugar. Creo que ha estado salvando el penalti de forma soberbia y el resto de situaciones del juego, y me alegro mucho por el equipo", subrayó Giráldez en rueda de prensa.