El Celta no esconde su deseo con Fer López: "Todos aquí queremos que que vuelva"

Sergio Álvarez, directivo celeste, ha vuelto a pronunciarse sobre la posible vuelta del canterano tras su mala experiencia en el Wolverhampton

El Celta de Vigo ha comenzado el año con buenísimas sensaciones tras golear al Valencia por un contundente 4-1 en Balaídos, lo que le permite mantener una jornada más la séptima plaza, que podría dar acceso a competición europea la próxima campaña, y meterle de paso dos y cuatro puntos a sus máximos perseguidores, el Athletic Club y el Elche.

Sin embargo, Claudio Giráldez ya ha sido claro en más de una ocasión sobre su opinión de cara al mercado de fichajes, donde desea la incorporación de un jugador que venga a suplir la marcha de Fer López el pasado verano al Wolwerhampton, o si es posible, la del propio canterano de Celta, que no está viviendo precisamente un sueño en su aventura en la Premier League.

Sobre esta posibilidad ya se han pronunciado varios protagonistas como Marián Mouriño o Marco Garcés y ayer lo hizo otro directo celesta y excapitán del Celta como Sergio Álvarez. Antes del partido frente al Valencia y a pie de campo, el exguardameta atendía a los micrófonos de DAZN, donde inevitablemente le preguntaban sober el mercado de fichajes y la posibilidad de repatriar a Fer López.

"Al final esto acaba de empezar y el mercado es complicado. Al final todos aquí queremos que vuelva, pero no sabemos cuál es su decisión. Hay que tener paciencia. Al final entre todos decidiremos lo que sea mejor. Hay que hablar también con Claudio porque todos sabemos que tenemos muchos jugadores también. Hay que prestar atención a todo y después ver lo mejor para nosotros", explicaba el directivo del Celta.

Sí se mostró mucho más claro cuando le preguntaron si es un jugador que gusta a Fer López. "A Claudio le gusta, no hay mucho que hablar en ese sentido". También valoró Sergio Álvarez la posible salida de Tadeo Allende, muy cotizado al otro lado del charco tras su exitoso préstamo en el Inter Miami, que pretende quedárselo, pero también River Plate: "Estamos en en eso. Es cierto que vamos arrastrando varios años tener una plantilla muy larga, poco a poco estamos intentando hacerla más corta".

Guiño de Fer López y Giráldez recoge el guante

Hace tan sólo unos días, Fer López mandaba un guiño más que evidente al Celta con una publicación en sus redes sociales donde hacía un resumen del 2025 y evidentemente aparecían imágenes suyas con la camiseta celeste, pero lo que más llamo la atención era la canción que acompañaba al vídeo, titulada 'Homecoming', en castellano 'Regreso a casa'.

Y sobre ese gesto habló el propio Claudio Giráldez el pasado viernes: "La canción me encanta, es un temazo del fútbol que escuchamos mucho también nosotros en el vestuario y la verdad es que es una muy buena canción y me gusta la canción y me gusta Fer también".