Ron Gourlay, CEO del Valencia, habla del mercado de fichajes y de Umar Sadiq: ﻿"Queremos añadir jugadores a esta plantilla"

El dirigente del Valencia ha hablado sobre los posibles movimientos que puede hacer el club en enero, aunque no ha querido dar muchas pistas

El Valencia se encuentra en su momento más crítico de la temporada. Los hombres de Carlos Corberán acumulan cinco jornadas sin ganar, desde el derbi valenciano frente al Levante, y tan solo han sido capaces de vencer en dos de los últimos 14 partidos ligueros, lo que les ha llevado a ocupar la decimoséptima plaza, tan solo una por encima del descenso, donde podría acabar este domingo si el Girona logra sumar los tres puntos ante el Mallorca.

Antes de la derrota de ayer en Balaídos, el CEO del Valencia, Ron Gourlay, analizaba los movimientos que podría hacer el club en este mercado de enero para buscar refuerzos. "Tenemos plantilla potente y queremos añadir jugadores a esta plantilla. No voy a decir en qué jugadores estamos interesados pero miramos para hacer más competitivo el equipo, miramos la calidad de los jugadores, como se sitúan en el campo y cuáles están disponibles", explicaba Gourlay.

El británico fue cuestionado directamente por un nombre, el de Umar Sadiq, que ya jugó cedido en Mestalla de enero a junio de 2025 y cuyo fichaje volvieron a intentar en el mercado de verano sin éxito. Con la apertura de la ventana de enero su nombre vuelve a sonar con fuerza para regresar a Valencia, aunque Gourlay no quiso dar pistas. "No hablo de jugadores en particular y el mercado está abierto pero no hablo de jugadores", dijo antes de finalizar admitiendo que el rendimiento del equipo no está siendo el que desearía: "No estamos contentos con cómo está el equipo pero ojalá podamos ir arriba".

Recibimiento hostil de la afición che al equipo en Manises

Esta mala racha de resultado llevó a la afición che a explotar contra el equipo, el entrenador y la directiva anoche. Más de un centenar de aficionados valencianistas se dieron cita anoche en el aeropuerto de Manises para protestar e increpar a la expedición que aterrizaba tras perder en Vigo ante el Celta por 4-1."Corberán, dimisión", "jugadores mercenarios" y "Peter, vete ya" fueron algunos de los cánticos repetidos por la afición congregada en el aeropuerto valenciano, donde aterrizó el equipo alrededor de las ocho de la tarde.

Los valencianistas, muchos de ellos miembros de la grada de animación Curva Nord se organizaron la concentración mediante redes sociales y esperaron al equipo en la terminal de llegadas privadas acordonados por la Policía Nacional. Cuando llegó el equipo fue pitado, abucheado e increpado, a la vez que pidieron que salieran los capitanes a hablar, pero nadie se acercó a los aficionados.

El autobús del equipo, al que solo le separa un punto de la zona de descenso que marca el Girona, que todavía tiene que jugar, fue escoltado hasta la Ciudad Deportiva de Paterna por la Policía Nacional, pero en el recinto deportivo no había aficionados. Los jugadores bajaron rápido del autobús y cogieron sus coches para ir a sus respectivos domicilios.