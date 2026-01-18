Alineaciones Celta de Vigo - Rayo Vallecano: Alineación probable de Celta y Rayo en la jornada 20 de LaLiga

El conjunto de Giráldez recibirá al de Iñigo Pérez con posibles novedades en su once titular, sobre todo el equipo visitante, que viene de caer eliminado en octavos de final de Copa del Rey

Celta de Vigo y Rayo Vallecano se verán las caras en el día de hoy en Balaídos, en el encuentro correspondiente a la jornada 20 de LaLiga EA Sports. Los de Claudio Giráldez afrontarán un nuevo duelo del campeonato doméstico tras hacer pleno en 2026, ya que vienen de ganar al Valencia y Sevilla. Tras ello, el técnico no anticipó mucho cambios en el once en la rueda de prensa previa. Iñigo Pérez, por su parte, planteará un once con diferentes bajas, tal y como comunicó el técnico en el día de ayer ante los medios de comunicación.

Giráldez, a confirmar las buenas sensaciones en el comienzo de 2026

Claudio Giráldez podría optar por realizar rotaciones de cara al encuentro contra el Rayo Vallecano. No obstante, el técnico valoró la disponibilidad de Mingueza, que tiene un acuerdo con la Juventus: "Está feliz, contento. Es bueno que se hable de él, del nivel que está mostrando. Creo que está en un momento bueno de forma, que se mantenga así. Él está feliz aquí. Lo que me traslada es eso. Yo confío en que esté con nosotros con el mismo nivel toda la temporada". Además, sobre los posibles cambios en el once inicial, el técnico del Celta de Vigo apuntó que "dentro de que habrá alguna modificación en cada uno de los partidos, vamos a intentar sacar el once más competitivo posible los dos días. Nuestro objetivo es intentar ganar estos 3 puntos de Liga y ganar los 3 puntos de Europa".

De esta manera, Radu apunta a ser el portero titular del Celta de Vigo. Por delante, podrían formar una línea de defensa Javi Rodríguez, Aidoo y Marcos Alonso. Además, Giráldez podría apostar por Carreira, Román, Ilaix Moriba, que cuenta con interés de diferentes equipos de Europa, y Mingueza en el centro del campo. Por ello, el tridente del equipo local en Balaídos estaría formado por Swedberg, Borja Iglesias y Bryan Zaragoza.

Iñigo Pérez, a olvidar la eliminación en Copa del Rey

Por su parte, Iñigo Pérez, que ha destacado en rueda de prensa el número de bajas que tiene, llega al encuentro con las siguientes novedades en la convocatoria: "Mumin no tiene una fecha marcada. Hay aspectos médicos y burócraticos que no dependen de mi. Cada semana que va cumpliendo está más cerca de poder ayudarnos. Las prisas no son buenas consejeras. Estamos mermados de baja. Balliu, Ratiu, Camello, Óscar Valentín por el tema de la nariz también. Hay procesos víricos. Unai López no está disponible".

Por ello, Batalla apunta a estar en la portería en Balaídos. Pacha ocuparía el espacio que dejan Balliu y Ratiu, bajas confirmadas, que estaría acompañado de Lejeune, Nobel Mendy y Chavarría. Por otra parte, Pedro Díaz y Gumbau podrían estar en la sala de máquinas ante las ausencias de Óscar Valentín y Unai López. Además, Jorge de Frutos, Isi Palazón y Álvaro García estarían en línea de tres cuartos, dejando a Carlos Martín en punta.

Alineación probable de Celta de Vigo y Rayo Vallecano

Celta de Vigo: Radu, Javi Rodríguez, Aidoo, Marcos Alonso, Carreira, Román, Ilaix Moriba, Mingueza, Swedberg, Borja Iglesias y Bryan Zaragoza.

Rayo Vallecano: Batalla, Pacha, Lejuene, Nobel Mendy, Chavarría, Pedro Díaz, Gumbau, Jorge de Frutos, Isi Palazón, Álvaro García y Carlos Martín.