Interés creciente en fichar a Ilaix Moriba: su cláusula de rescisión es asumible, pero no barata

El centrocampista, de sólo 22 años, está despertando mucho interés en equipos de grandes ligas de Europa los cuales están valorando hacer un esfuerzo por su fichaje durante el próximo verano. La operación no sería ni mucho menos barata

La temporada del RC Celta, de la mano de su entrenador Claudio Giráldez, está siendo muy buena lo cual hace que no sean pocos los equipos que están interesados a muchos de sus jugadores. Uno de los que más está destacando esta temporada, siendo titular indiscutible, es Ilaix Moriba quien ha dejado atrás su bajo rendimiento y está dejando claro que es ya ese jugador que destacó en el FC Barcelona en sus primeros años como profesional. El africano está despertando un incipiente interés en varios equipos europeos por su fichaje. Su cláusula de rescisión es asumible para clubes extranjeros, pero alta para los españoles..

Varios equipos europeos siguen de cerca a Ilaix Moriba

Ilaix Moriba se ha convertido en una de las sensaciones de esta temporada después de estar firmando una buena actuación con el RC Celta con el cual está contribuyendo para que el equipo gallego sea séptimo en la clasificación de LaLiga actualmente y siga muy vivo en la UEFA Europa League, siendo el único lunar la eliminación prematura en la Copa del Rey en la cual el centrocampista no jugó contra el Albacete.

Equipos de la Premier League, la Serie A y la Bundesliga, según Nos Diario, están siguiendo de cerca la evolución de Ilaix Moriba que a sus 22 años está en uno de los mejores momentos de su carrera deportiva.

A pesar de ello, en el RC Celta están muy tranquilos porque no se plantean dejar salir al centrocampista a no ser que llegue algún equipo con una cifra cercana a su cláusula de rescisión, la cual quedó fijada en 30 millones de euros después de que Ilaix Moriba fichara definitivamente con el RC Celta. Una cantidad de dinero asumible para clubes extranjeros, pero no para los españoles que no tienen capacidad financiera para hacer un negocio de esa magnitud. Por tanto, si Ilaix Moriba se va del RC Celta, a priori, se irá en verano y al extranjero. A las oficinas del RC Celta no ha llegado ninguna oferta.

La buena temporada de Ilaix Moriba en el RC Celta

Ilaix Moriba se ha convertido en uno de los líderes y en un titular indiscutible en el RC Celta que entrena Claudio Giráldez con el cual ha disputado ya, en lo que va de temporada, 23 partidos y 1.595 minutos en los que no ha marcado pero ha dado 2 asistencias. Lo más importante es el que centrocampista ha ayudado en tareas ofensivas y defensivas, dotando al equipo de un gran equilibrio.

Debido a esa importancia, el RC Celta se remite a la cláusula de rescisión de un Ilaix Moriba que tiene contrato hasta el 30 de junio de 2029.