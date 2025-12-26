Ilaix Moriba se revaloriza en el Celta de Vigo

Ilaix Moriba, de la mano de Claudio Giráldez, ha vuelto a brillar, recuperando el nivel en el Celta de Vigo y el potencial que destapó en el Barcelona. Su presencia en el centro del campo es garantía de éxito, o que ha provocado que su valor de mercado ascienda hasta loa 10 millones de euros, subiendo en más de 6 'kilos' en un año

El año 2025 ha sido especial en el Celta de Vigo. El regreso a Europa ha estado marcado entre los grandes hitos del celtismo en esta temporada tan singular en la que el club gallego ha dado un paso al frente en busca de un crecimiento que se multiplica año a año. Prueba de ello es la plantilla. Los chicos de Claudio Giráldez son un reflejo del buen momento del Celta, algo que también queda reflejado en sus valores del mercado. El más llamativo de todos es el de Ilaix Moriba que se revaloriza en el Celta de Vigo.

El valor de IlaiX Moriba asciende hasta los 10 millones de euros

El fichaje de Ilaix Moriba por el Celta de Vigo ha sido todo un acierto tanto para el jugador como para el club. El ex del Barcelona llegaba en el curso pasado a Balaídos en horas bajas, pero con Claudio Giráldez ha vuelto a brillar, recuperando el nivel y el potencial que destapó en el Barcelona. Su presencia en el centro del campo es garantía de éxito, lo que ha provocado que su valor de mercado ascienda hasta loa 10 millones de euros, subiendo en más de 6 'kilos' en un año, según la web de Transfermarkt. En lo que va de temporada, Ilaix Moriba acumula más de 1.400 minutos jugados, siendo uno de los 10 jugadores de la plantilla que rebasa la línea de los 1.000 minutos. Su entrega con el club es total y su crecimiento es una de las alegrías y motivos por los que el Celta de Vigo apostó por su fichaje en el mercado de verano tras terminar la cesión como celtista.

Ilaix Moriba encuentra su lugar en el Celta de Vigo

En Vigo, Ilaix Moriba ha encontrado su hueco tras deambular por diferentes equipos sin continuidad ni confianza. "En Vigo encontré continuidad de jugar, estar más feliz, tocar más el campo. Cuando estás tranquilo, disfrutando de lo que te gusta, no te comes tanto la cabeza. Claudio da importancia a todo el mundo y sí, me siento con confianza y bien con el equipo. Sé cuál es mi lugar", señaló recientemente en Europa. "Cada partido es un mundo, mis compañeros tienen cada uno sus cualidades igual que yo. Nos conocemos de jugar tantas veces juntos. La afición es increíble. Cada partido en casa cómo se llena el estadio, cómo animan. Solo tenemos palabras de agradecimiento para ellos e intentamos dar lo mejor de nosotros por ellos", sentencia el futbolista del Celta de Vigo.