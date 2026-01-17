Iñigo Pérez alaba a Giráldez en la previa del choque contra el Celta de Vigo: "Es de los mejores entrenadores de LaLiga"

El técnico del Rayo Vallecano compareció en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para valorar el encuentro de mañana a las 18:30 en Balaídos, al que llegan tras caer eliminados en octavos de final de Copa del Rey

El Rayo Vallecano se enfrentará en el día de mañana al Celta de Vigo, en el encuentro correspondiente a la jornada 20 de LaLiga EA Sports. Los de Iñigo Pérez llegan tras caer eliminados de octavos de Copa del Rey frente al Alavés, pero salieron victorioso del enfrentamiento ante el Mallorca, que dejó una expulsión a Óscar Valentín, baja confirmada, en el partido de Balaídos. De esta manera, el técnico ha comparecido en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, donde ha alabado a Claudio Giráldez como uno de los mejores técnicos del campeonato.

Iñigo Pérez se deshace en elogios con Iago Aspas

Iñigo Pérez, que viene de tener un nuevo rifirrafe con Balliu, habló en rueda de prensa antes del partido contra el Celta de Vigo: "El Celta empezó con el estímulo de las tres competiciones y tenemos rasgos similares en el juego. Ellos a diferencia de nosotros han conseguido victorias en casa que le han servido para tener más puntos. Mañana será complejo conseguir la victoria e intentaremos traerla para Vallecas". Además, el técnico desveló sus plantes para el lateral derecho: "Sobre el lateral derecho tenemos las bajas de Ratiu y Balliu. Tendremos que utilizar un jugador que no es lateral derecho. Tenemos diferentes jugadores que la pueden ocupar y vamos a esperar a mañana para no dar ninguna pista a Giraldez". Por otro lado, el entrenador del Rayo Vallecano no dudó en elogiar a Iago Aspas: "Tengo una debilidad por Iago Aspas. De jugador lo he disfrutado mucho porque te das cuenta del nivel que tiene y de lo que contagia alrededor. Será en un futuro lo que quiera".

De la misma manera, Iñigo Pérez valoró el nivel de Giráldez en el banquillo del Celta de Vigo: "Es mutua la admiración hacia Claudio Giraldez. Hemos comenzado juntos la andadura como entrenadores y tenemos la misma edad. Tenemos un contexto muy parecido. Caminamos de la misma manera. Tenemos similitudes. Giráldez es de los mejores entrenadores de la liga. El partido brillará también". Por otro lado, el técnico hizo balance de la derrota y eliminación en Copa del Rey ante el Alavés: "El partido de Vitoria fue difícil de aceptar porque la competición según vas pasando rondas te vas esperanzado más, pero ya le hemos dado la vuelta".

Iñigo Pérez lamenta la cantidad de bajas para jugar contra el Celta de Vigo

En este sentido, Iñigo Pérez habló de las novedades y bajas en la convocatoria del Rayo Vallecano para enfrentarse al Celta de Vigo: "Mumin no tiene una fecha marcada. Hay aspectos médicos y burócraticos que no dependen de mi. Cada semana que va cumpliendo está más cerca de poder ayudarnos. Las prisas no son buenas consejeras. Estamos mermados de baja. Balliu, Ratiu, Camello, Óscar Valentín por el tema de la nariz también. Hay procesos víricos. Unai López no está disponible".#[media;blockquote;[proveedor:0;text:%22Tenemos%20que%20intentar%20juntar%20jugadores%2C%20pero%20los%20que%20est%C3%A1n%20preparados%20est%C3%A1n%20muy%20bien%22%26nbsp%3B]]

Además, Iñigo Pérez valoró el hecho de que haya tantos lesionados en el Rayo Vallecano y sacó conclusiones tras la eliminación en Copa del Rey: "Tenemos una previsión. Un análisis de cómo hemos ido aumentando el número de lesionados. Al principio se ha soportado. Creo que tiene que ver con el estrés mental. Hay que solventar este tipo de situaciones. Después de una eliminación de una competición tan bonita como la Copa, tenemos que ver el vaso medio lleno. Hasta la Conference vamos a tener más tiempo para preparar partidos y eso es lo que ganamos. Ellos se sienten cómodos viniendo a entrenar".