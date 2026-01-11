Óscar Valentín pide disculpas por la tarjeta roja recibida ante el Mallorca: "Una jugada totalmente fortuita"

El capitán del Rayo Vallecano fue expulsado en el minuto 80 del duelo ante los de Jagoba Arrasate por una acción con Pablo Torre, por lo que ha dejado un mensaje en redes sociales tras la victoria de los de Iñigo Pérez

El Rayo Vallecano consiguió vencer al Mallorca, en el encuentro correspondiente a la jornada 19 de LaLiga EA Sports. Los de Iñigo Pérez hicieron bueno los goles de Jorge de Frutos e Isi Palazón para llevarse tres puntos, la segunda victoria en este año 2026 tras la conseguida ante el Granada en Copa del Rey. Sin embargo, Óscar Valentín vio la tarjeta roja directa en el minuto 80, tras una acción con Pablo Torre, pero no evitó que los locales en el día de hoy se llevasen los tres puntos. Tras ello, el capitán del equipo rayista ha lanzado un mensaje en redes sociales.

Óscar Valentín alza la voz tras ser expulsado y lanza un mensaje en redes sociales

En este sentido, Óscar Valentín recalcó en un pequeño mensaje la acción con Pablo Torre que le provocó la tarjeta roja directa y expulsión del encuentro: "¡Por fin pudimos daros una alegría y conseguimos los tres puntos en casa! Pedir disculpas por dejar al equipo con uno menos en una jugada totalmente fortuita. ¡El miércoles más!" Por ello, el Rayo Vallecano ya pone el foco en el encuentro ante el Alavés, correspondiente a los octavos de Copa del Rey, en Mendizorroza, que ya tiene fecha y hora. Para este partido, el capitán del equipo madrileño sí podrá entrar en la convocatoria de Iñigo Pérez, que se quejó del estado del césped de su estadio en la rueda de prensa posterior al duelo contra el Mallorca. No obstante, el centrocampista de 31 años será baja confirmada para el choque contra el Celta de Vigo, fijado para el próximo domingo 18 de enero en Balaídos.

Por su parte, Iñigo Pérez, que también hizo una valoración del encuentro ante el Mallorca, hizo especial hincapié en los errores que cometió su equipo pese a la victoria final: "Es un partido que hemos ganado, pero otra veces hemos perdido aquí. La victoria no me cambia la percepción de lo que hemos hecho. Seguimos cometiendo los mismos errores, son mínimos, pero nos cuestan puntos. Un entrenador no se puede conformar con esto. Hemos ganado, pero podíamos haber empatado o perdido si no somos conscientes de lo que nos jugamos. Vamos al 400% de lo que pueden dar los jugadores, pero necesitamos ayuda".

Óscar Valentín, un fijo para Iñigo Pérez en el Rayo Vallecano

Óscar Valentín se está convirtiendo un fijo en el Rayo Vallecano, en la que es su séptima temporada en el conjunto de Iñigo Pérez. El jugador de 23 años ha asumido galones y se considera indiscutible en el equipo. De hecho, el centrocampista se ha quedado sin jugar tan solo en cinco encuentros esta campaña, ante Neman Grodno, Athletic Club, Osasuna, Shkendija y Hacken, principalmente duelos de la UEFA Conference League. Por otra parte, Ratiu podría ser baja también ante el Celta de Vigo, ya que se tuvo que retirar lesionado en el minuto 38 de la primera parte del duelo de hoy contra el Mallorca, por lo que entró Balliu en su lugar.