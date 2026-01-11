Íñigo Pérez carga contra el estadio del Rayo Vallecano: "Tenemos un terreno de juego que no es digno de Primera"

"Hoy hemos ganado pero necesitamos ayuda o tarde o temprano no nos va a dar. El terreno de juego no es digno", aseguró el entrenador del Rayo vallecano en rueda de prensa acerca del estado del césped

Tras la victoria del Rayo Vallecano, Íñigo Pérez respira aliviado tras una racha de 8 partidos consecutivos sin ganar. Un polémico penalti a favor del cuadro de la franja decantó el partido de lado de los locales frente a un Mallorca muy pobre que vuelve a meterse en problemas. Sobre el partido, Íñigo Pérez analizó la victoria de su equipo y, especialmente, le estado del terreno de juego de Vallecas.

Íñigo Pérez sobre el césped de Vallecas: "Tenemos un terreno de juego que no es digno de Primera"

El Rayo, con goles de Jorge de Frutos e Isi Palazón, de penalti, se impuso al Mallorca y frenó una mala racha de ocho jornadas ligueras sin ganar, algo que celebra el técnico del Rayo Vallecano que carga contra el estado del césped de Vallecas. "Quiero que los jugadores puedan desarrollarse y mantener el nivel. Estoy molesto porque tenemos un terreno de juego que no es digno de Primera. Hoy hemos ganado pero necesitamos ayuda o tarde o temprano no nos va a dar. El terreno de juego no es digno", aseguró Iñigo Pérez, en conferencia de prensa. "No me quejo de la plantilla o los fichajes porque el trabajo es excelente. A la vista está el nivel de los jugadores pero el césped es fundamental. Me da vergüenza tener este terreno de juego. Cuando dijo Pellegrini el tema de las medidas ya se sabe, pero esto no. Tenemos la culpa todos y necesitamos ayuda para que el campo esté bien. No es un ataque, es una obviedad, igual que cuando no estoy bien yo me lo dicen", apuntó.

"Yo no quiero cambiar el estilo de juego por el césped, pero el campo obliga a alterar mis ideas. Contra el Getafe el balón no iba bien y eso hace que el jugador se sienta inseguro y más si hay un resultado a proteger. Eso hace que no llegues a hacer el juego que quieres. Hoy sucede lo mismo, cuando quieres tener control o dominio no sucede el apoyo o el pase. El jugador me va a decir que no quiere salir señalado y al final será contraproducente", manifestó.

Las exigencias de Íñigo Pérez al Rayo Vallecano

Además, para Iñigo Pérez, pese a estar a cinco puntos del descenso, en octavos de la Copa del Rey y en octavos de la Liga Conferencia, el equipo debe ser "todavía más exigente". "Estamos con una nota del 9,5 y tenemos un 0,5 que debemos mejorar para que los partidos sean más redondos. Debemos obsesionarnos con eso. Esa pequeña parte nos penaliza porque el fútbol no atiende a números o a ciencia. Nos ha faltado madurez por crecimiento y si un partido se juega de modo determinado se hace. Si queremos seguir funcionando en los parámetros de excelencia debemos hacer bien ese 0,5 para no luego lamentarnos", finalizó.