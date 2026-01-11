Rayo Vallecano - Mallorca, en directo el partido de LaLiga en vivo online

Sigue en directo en ESTADIO Deportivo el partido de la jornada 19 de LaLiga entre el Rayo Vallecano y el Mallorca

El principal problema que afrontarán los bermellones será la baja de su capitán, Antonio Raíllo, quien sufrió una luxación de clavícula durante la semana y estará varias semanas fuera

"Pido que tengamos más determinación, por momentos estuvimos a merced de ellos. Quiero un equipo más valiente, incómodo, que esté más cerca del resultado", explicaba el técnico tras hablar con la plantilla de la última actuación del equipo en casa.

El entrenador bermellón se refirió a los problemas que ha tenido el Rayo Vallecano en casa aludiendo a la "falta de eficacia": "No es que me sorprenda, pero le ha faltado eficacia en casa. Ninguno de los dos primeros clasificados ha ganado allí. Es raro que haya hecho cinco goles solo y encaje otros tantos. En liga generan, es verdad que es un equipo que te lleva al máximo en lo emocional y ojalá ellos sigan sin tener esa eficacia en casa", destacó.

El Rayo Vallecano y el RCD Mallorca se ven las caras en Madrid en un duelo de urgencias para ambos equipos. Los resultados no están acompañando a Íñigo Pérez en este curso tan especial dónde Europa empieza a tener demasiado peso para el conjunto de la franja. por otro lado, el proyecto de Jagoba Arrasate sigue sin despegar en una temporada que se antoja larga para los dos conjuntos.

La falta de gol condena al Rayo Vallecano

El equipo vallecano estrenó el año con un empate frente al Getafe (1-1), tras encajar un gol en el tiempo añadido de la segunda parte pero se resarció tres días después en la Copa del Rey eliminando al Granada (1-3), en un partido que comenzó perdiendo en la primera parte.Con 19 puntos, a solo tres del descenso, el Rayo encadena ocho jornadas sin ganar. La última fue el 26 de octubre de 2025 frente al Alavés y desde entonces lleva dos meses y medio resumidos en cinco empates (Real Madrid, Oviedo, Valencia, Betis y Getafe) y tres derrotas (Villarreal, Espanyol y Elche) que se traducen en solo cinco puntos sumados de veinticuatro posibles. Lo más preocupante de este periodo es la alarmante falta de gol que ha demostrado el equipo con solo dos goles marcados, lo que supone que en seis se quedó sin ver portería contraria. En total lleva 14 en 18 partidos, una cifra que solo empeora el Oviedo, colista, con ocho.

La baja de Raíllo condiciona a Jagoba Arrasate

Enfrente está el Real Mallorca, para el que la primera derrota del año ante el Girona supuso un jarro de agua fría, ya que venía de un diciembre sin perder y en el que mostraba una evolución contra rivales directos como el Elche (3-1), Valencia (1-1), Osasuna (2-2) u Oviedo (0-0). El principal problema que afrontarán los bermellones será la baja de su capitán, Antonio Raíllo, quien sufrió una luxación de clavícula durante la semana y estará varias semanas fuera, por lo que Jagoba Arrasate deberá recurrir a Marash Kumbulla en el eje de la zaga, quien no es titular desde mediados de septiembre. Uno de los futbolistas más cuestionados es Sergi Darder, quien está lejísimos del nivel mostrado en el Espanyol y podría ser sustituido por Pablo Torre en la media punta, quien también tiene mucho por demostrar después de que el club apostara por él en verano pagando una cifra cercana a los cinco millones de euros.