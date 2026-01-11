Alineaciones Rayo Vallecano - Mallorca: Alineación probable de Rayo Vallecano y Mallorca en la jornada 19 de LaLiga

El Rayo Vallecano y el Mallorca llegan a la jornada 19 con urgencias y bajas importantes en las zagas

Rayo Vallecano y Mallorca se medirán en un duelo de urgencias. los malos resultados cosechados por ambos equipos le llevan a pelear por un objetivo menor al que se marcaron a principio de temporada. Ambos entrenadores, tanto Íñigo Pérez como Jagoba Arrasate recuperan a jugadores claves para luchar por los ansiados 3 puntos. Además, ambos conjuntos presentan bajas importantes en las zagas.

La crisis del Rayo Vallecano

El equipo vallecano estrenó el año con un empate frente al Getafe (1-1), tras encajar un gol en el tiempo añadido de la segunda parte pero se resarció tres días después en la Copa del Rey eliminando al Granada (1-3), en un partido que comenzó perdiendo en la primera parte. La buena noticia de Iñigo Pérez para este partido es que recupera al lateral derecho albano Iván Balliu y al delantero brasileño Alemao, ya que ambos se han recuperado de sus respectivas lesiones. Por contra no están el central brasileño Luiz Felipe ni el centrocampista Unai López, ambos con molestias, así como el mediocentro senegalés Pathé Ciss, que sigue en la Copa África. En cuanto al once titular la principal duda reside en saber quién será el máximo referente ofensivo ya que Iñigo Pérez está rotando continuando en la punta del ataque. Parece que Sergio Camello es el principal candidato para salir de inicio aunque también podría ser que el técnico navarro apueste por el recién llegado Carlos Martín o por Jorge de Frutos y haga alguna variante en la mediapunta.

Raíllo, baja en el Mallorca

El principal problema que afrontarán los bermellones será la baja de su capitán, Antonio Raíllo, quien sufrió una luxación de clavícula durante la semana y estará varias semanas fuera, por lo que Jagoba Arrasate deberá recurrir a Marash Kumbulla en el eje de la zaga, quien no es titular desde mediados de septiembre. Más allá de la baja del andaluz, el elenco insular tiene la obligación de enmendar errores como los de Leo Román, que costaron la derrota, y la vuelta al once de Omar Mascarell puede ayudar a tapar ciertas carencias y liberar a Samu Costa en el centro del campo. Uno de los futbolistas más cuestionados es Sergi Darder, quien está lejísimos del nivel mostrado en el Espanyol y podría ser sustituido por Pablo Torre en la media punta, quien también tiene mucho por demostrar después de que el club apostara por él en verano pagando una cifra cercana a los cinco millones de euros.

Alineaciones probables:

Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Lejeune, Mendy, Chavarría; Oscar Valentín, Gumbau; Isi, De Frutos, Álvaro; Camello.

Mallorca: Leo Román; Maffeo, Valjent, Kumbulla, Mojica; Mascarell, Samu Costa, Antonio Sánchez, Pablo Torre, Virgili; Muriqi.