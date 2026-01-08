Jan Virgili recuerda las negociaciones por su fichaje por el Mallorca: "Flipé cuando me llamó Jagoba Arrasate"

El futbolista de 19 años, que llegó al conjunto balear tras haber hecho éstos el pago de 3,5 millones de euros al Barcelona, está siendo uno de los jugadores más destacados a la plantilla, gozando de titularidades, principalmente, en LaLiga EA Sports

Jan Virgili está viviendo su primera temporada en el Mallorca. La entidad bermellona hizo oficial el pago de 3,5 millones de euros por el traspaso del futbolista, que firmó hasta junio de 2027. Sin embargo, el jugador no ha escondido su deseo de volver en alguna ocasión al Barcelona, pero su presente está centrado en el equipo de Jagoba Arrasate, del que ha hablado por su llamada durante las negociaciones por su fichaje por el equipo. Además, el joven jugador de 19 años ha hablado de sus primeros meses y su estado de forma actual.

Jan Virgili hace balance de sus primeros meses en el Mallorca

De esta manera, Jan Virgili ha hablado, en el Diario de Mallorca, sobre la llamada de Jagoba Arrasate en mitad de las negociaciones por su fichaje por el equipo balear, que viene de perder contra el Girona: "Pues sí, fue una gran y agradabilísima sorpresa para mí. He de reconocer que flipé cuando me llamó Jagoba Arrasate. Acababa de llegar a casa tras uno de los muchos entrenamientos de pretemporada, cuando mis representantes me contaron que el Mallorca me quería ‘tanto sí como no’, añadieron. Y, sí, al día siguiente me llamó el ‘míster’ y me dijo textualmente: ‘El sábado te quiero aquí’. Flipé, sí, sí, aquello me llenó de orgullo, ya que no había estado ni siquiera en un Segunda División".

Por otra parte, Jan Virgili valoró su debut con el Mallorca, que fue en el Santiago Bernabéu contra el Real Madrid, que acabó en derrota por 2-1: "Estaba un poco impresionado, la verdad, porque el Santiago Bernabéu impone un poco, aunque yo, jugando a fútbol, jamás he sentido la presión y, tal vez por eso, estoy donde estoy, porque juego igual en Primera División que con mis amigos de Vilassar de Mar". Además, el jugador reconoció qué le pide Jagoba Arrasate: "Me pide que esté muy abierto en la banda, que trabaje defensivamente cuando no tengamos el balón y que, cuando el balón llegue a mí, que vaya a por el lateral, que lo encare y que saque algo, sea una asistencia, una pared, un centro o un chut".

Jan Virgili no esconde su deseo de volver al Mallorca

Jan Virgili también valoró cómo se encuentra en su estancia en Mallorca: "De maravilla, soy feliz al cien por cien en esta isla. Vivo al lado del estadio y todos, todos, en el club y, especialmente, en el vestuario, me han acogido con mucho cariño. La verdad, me siento muy, muy, a gusto. Tenemos un grupo fantástico y, como soy el más pequeño, todo el mundo me cuida.

Por último, Jan Virgili destacó que es "feliz en Mallorca, toda mi vida le estaré agradecido al Mallorca por lo que ha hecho por mí, por lo mucho que me ha deseado y por lo mucho que me está dando, lo voy a dar todo por esta isla, este club y este equipo, pero todo el mundo sabe que soy culé de nacimiento y, por tanto, mi sueño es poder triunfar algún día en el Barça".