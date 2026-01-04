Mallorca 1-2 Girona: Sonrisa de año nuevo para un Girona que sale del descenso

El Mallorca recibía en Son Moix a un Girona que necesitaba ganar para salir del descenso. Los de Míchel, que ya habían firmado grandes encuentros, volvieron a encontrarse con la victoria ante un Mallorca que tuvo sus oportunidades para empatar, pero ofreció una imagen muy pobre en Son Moix

Mallorca y Girona se veían las caras para estrenar el 2026 en un partido de máxima necesidad en Son Moix. El conjunto de Míchel, consciente de la derrota del Valencia, necesitaba ganar para salir del descenso, mientras que los de Arrasate buscaban asentarse en la zona media de la tabla. Tras un encuentro muy serio de los gerundenses, Míchel encuentra motivos para sonreír dejando muy tocado a un conjunto bermellón que, por momentos, se presentó inerte.

Tsygankov marca y el Girona controla

Los primeros compases del encuentro iniciaron de la forma más previsible. Un Mallorca rápido al contragolpe que esperaba en su campo ante las largas posesiones de un Girona con poco peligro ofensivo. Así, sin gran peligro, el primero en avisar fue el Girona, a través de Bryan Gil y Lemar.

Entre los bermellones, Virgili sería la principal baza ofensiva. El joven extremo español se mostraría muy participativo desde la banda izquierda, donde en numerosas ocasiones buscó a Muriqi con centros, incluso dando algunos pases de mucho peligro a sus compañeros.

El Girona, que no llegaba con peligro, vería en Tsygankov el premio del gol. El ucraniano se internaba desde la banda derecha a la frontal del área, cargó su pierna izquierda y, con algo de rosca, sorprendía a un Leo Román que pudo haber hecho algo más. Subía el tanto al luminoso y los gerundenses se adelantaban cuando las ocasiones de mayor peligro habían sido del Mallorca.

Con el tanto, los de Míchel empezaron a hacer lo mejor que se les da, defenderse con la posesión. Recuperaban rápido y dormían el partido mientras los bermellones, nerviosos y casi sin ideas, tenían que aguantar los silbidos de su afición que pedía una reacción a gritos.

Sin grandes ocasiones y con un Girona algo incómodo en los últimos minutos, Alberola Rojas señalaba el final de la primera mitad tras añadir un solitario minuto de descuento. Con 2 tiros, que no encontraron portería, el Mallorca se marchaba a vestuarios superado por un Girona que había completado una de las mejores primeras mitades de la temporada.

Muriqi saca oro de la nada

Arrasate, consciente de que su centro del cambio había sido superado, inició la segunda mitad dando entrada a un Mascarell recién llegado de la Copa África. Aun así, la segunda parte comenzó con un nuevo disparo peligroso de Tsygankov.

El Mallorca, que parecía no cambiar el rumbo del partido, tuvo el empate en una acción de Muriqi y Asano. El primero prolongaba de cabeza para que el segundo se midiera en un mano a mano con Gazzaniga. Vencía el nipón pero el juez de línea levantaba el banderín señalando fuera de juego, el cual fue milimétrico.

Nuevamente dominaba el Girona que se encontró con un regalo de su rival. Mal colocada la defensa del Mallorca que no vio el desmarque de Vanat, pase en profundidad de Bryan Gil y, en el mano a mano, caía el ucraniano en el área tras ser tocado por Leo Román. El árbitro señalaba la pena máxima y el propio delantero la convertía engañando al guardameta por su derecha.

El Mallorca, que no reaccionaba, metió un triple cambio, provocando que Míchel cambiara algunas piezas. El resultado, un partido que se mantuvo controlado por el Girona mientras que los bermellones buscaban la portería rival con las internadas de Virgili.

Con el Girona encerrado en su campo, dejando pasar los minutos, el Mallorca no generaría casi peligro, hasta encontrarse con un penalti en el último minuto reglamentario. Entraba Muriqi con el balón en el área donde Blind, que quiso tapar el disparo, derribaba al kosovar. El propio delantero, pichichi del equipo, ampliaba su cuenta anotadora engañando a Gazzaniga, al introducir la pena máxima por la derecha del guardameta tras un disparo raso.

El cuarto arbitro señalaba 4 minutos de añadido y los locales buscaron a la desesperada el gol del empate. Tras acosar el área rival, tuvieron un saque de esquina antes de finalizar el encuentro, pero el despeje de la defensa rojiblanca señalaba el final del encuentro.

Importante victoria del Girona que sale de los puestos de descenso, mientras que el Mallorca se acerca peligrosamente a ellos. Comienza el año de la mejor manera para los de Míchel que han sido capaces de materializar un gran partido.

Ficha técnica

1-RCD Mallorca: Leo Román; Maffeo (Llabrés, m.89), Valjent, Raíllo, Mojica; Samu (Antonio Sánchez, m.64), Morlanes (Mascarell, m.46), Darder (Torre, m.64); Asano (Mateo Joseph, m.64), Muriqi, Virgili.

2-Girona: Gazzaniga; Arnau, Vitor Reis, Blind, Álex Moreno; Iván Martín, Witsel, Lemar (Francés, m.70); Tsygankov, Vanat, Bryan Gil (Roca, m.75).

Goles: 0-1, m.25, Tsygankov; 0-2, m.63, Vanat (p.); 1-2, m.91, Muriqi (p.).ç

Árbitro: Javier Alberola (Comité castellano-manchego). Amonestó con tarjeta amarilla a los jugadores locales Samu Costa (m.37) y Sergi Darder (m.56) y al futbolista visitante Álex Moreno (m.59).

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 18 de LaLiga EA Sports en el Estadio Mallorca Son Moix entre RCD Mallorca y Girona ante 16.011 espectadores. Antes del saque inicial se guardó un minuto de silencio en memoria de Miquel Contestí, expresidente del Mallorca.