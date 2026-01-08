Samu Costa analiza el encuentro contra el Rayo Vallecano: "Es un campo difícil, pero ya estamos acostumbrados"

El jugador del Mallorca ha analizado su momento de forma, el rol y lo que le pide Jagoba Arrasate, además de la derrota ante el Girona y el duelo próximo domingo frente al conjunto de Iñigo Pérez

Samu Costa fue uno de los protagonistas del Mallorca en el pasado verano. Su situación en el conjunto de Jagoba Arrasate le abrió la puerta al mercado, hasta el punto que desde Arabia se lanzaron a por el fichaje del portugués. Sin embargo, la situación ha dado un giro de 180 grados y el jugador de 25 años es uno de los fijos en el centro del campo, junto a otro como Manu Morlanes. En este sentido, el futbolista ha hablado en los medios oficiales del club, donde ha repasado su momento de forma y otros temas como la derrota ante el Girona.

Samu Costa señala lo que le pide Jagoba Arrasate

De esta manera, Samu Costa, que viene de recibir las malas noticias de las lesiones de sus compañeros Raíllo y Manu Morlanes, ha hablado sobre su momento de forma en los medios oficiales del Mallorca: "Creo que estoy bien. Estoy aportando también en otra faceta en la que el año pasado ni tampoco en el primer año aporté, que son goles y llegada más a área. Esto es un trabajo que vengo haciendo en los entrenamientos y la verdad es que me siento muy bien y quiero seguir aportando en eso".

Por otro lado, Samu Costa destacó su nuevo rol en el Mallorca y lo que le pide Jagoba Arrasate en la que es su tercera temporada en el conjunto balear: "El rol llegó de forma muy natural. Es decir, no he trabajado para empezar a hacer goles, a veces es solo un pequeño cambio mental o un pequeño cambio táctico que ya te hace cambiar mucho. Lo que el míster me pide es que pise área, que tengo la capacidad de pisar las dos áreas muy fácilmente en poco tiempo. Al final en el área siempre pueden pasar cosas y como tengo también un buen tiro y lo trabajo, siempre voy a tener oportunidades de marcar".

Samu Costa confía en hacer "un buen partido" contra el Rayo Vallecano

Samu Costa también hizo balance de la derrota del Mallorca contra el Girona el pasado fin de semana: "Ha sido una derrota. Entonces, no hay que volverse locos. Hay que seguir trabajando y confiando en el staff, confiando en cada uno. Tenemos una oportunidad este fin de semana contra el Rayo y las cosas irán bien, seguro".

Por último, el centrocampista portugués del Mallorca analizó el encuentro ante el Rayo Vallecano de este sábado: "Es un campo difícil, pero ya estamos acostumbrados. No nos tiene que influir en nuestro partido. Cuando estás en el campo, normalmente dejas de escuchar lo que pasa fuera y solo estás enfocado en lo tuyo. Esta semana estamos trabajando fuerte, estamos entrenando bien y más específicamente para hacer un buen partido ahí y seguro que lo vamos a hacer".