Arrasate se despide de dos titularísimos en el Mallorca hasta nuevo aviso

La derrota en casa ante el Girona le ha dejado dos graves secuelas al conjunto balear. Una en defensa y otra en el centro del campo

El partido del Girona le ha pasado una gran factura al técnico del conjunto balear.Cordon Press

Se le avecina un calendario nada sencillo al Mallorca en estas próximas jornadas y el conjunto balear hoy ha recibido dos pésimas noticias en relación a su enfermería. Concretamente, Jagoba Arrasate ha perdido a dos de sus jugadores más habituales hasta nuevo aviso.

La derrota en casa ante el Girona, además de volver a meter en un problema clasificatorio al equipo mallorquinista (a dos puntos del descenso), ha dejado dos graves secuelas en el plantel que comanda el técnico vasco: una en defensa y otra en el centro del campo.

En primer lugar, el centrocampista Manu Morlanes estará varias semanas de baja tras sufrir "una lesión en el aductor de su pierna izquierda durante el partido contra el Girona", según ha informado el club rojinegro. No se le espera hasta finales de este mes de enero, como mínimo. Cabe recordar que el jugador maño tuvo que ser sustituido en el descanso por Mascarell.

Pero suerte ha corrido su compañero Raíllo, quien ha sufrido "un esguince acromio clavicular" durante la sesión de entrenamiento del miércoles según ha indicado la entidad balear, lo que hace esperar que el cuerpo técnico no pueda contar con su capitán hasta dentro de un mes mínimo.

Los dos percances significan un duro golpe para un equipo que transita por LaLiga EA Sports muy justo de efectivos, por lo que otros jugadores como Kumbulla o Antonio Sánchez deberán dar un paso adelante mientras la dirección deportiva continúa rastreando el mercado.

Morlanes y Raíllo, dos fijos en el equipo de Arrasate

Hasta la fecha, Antonio Raíllo había disputado los 18 partidos ligueros, sumando todos los minutos posibles. Es decir, 1620. Su ausencia en la zaga mallorquina en los próximos partidos será un fuerte dilema que tendrá que solucionar Arrasate para sus próximos compromisos ligueros, ya que este la aportaba muchos recurso a nivel defensivo y ofensivo por su poderío en el juego aéreo y su contundencia.

Asimismo, Manu Morlanes también se había convertido en otro habitual empleado por Jagoba. Aunque no siempre ha sido titular, había disputado hasta el momento 12 encuentros de inicio de los 15 encuentros ligueros en los que ha sido convocado, disputando un total de 888 minutos en la competición doméstica. Al menos, en la sala de máquinas, Arrasate cuenta con más efectivos para suplir su baja.

El calendario que le espera al Mallorca sin Raíllo ni Morlanes

Y como decíamos al comienzo de esta noticia, se le avecinan fuertes curvas al Mallorca en el calendario. Los de Son Moix visitan esta semana al Rayo en Vallecas, una plaza donde el juego aéreo y vertical se antoja siempre crucial. Posteriormente, recibirán al Athletic en Mallorca y acudirán al Metropolitano para medirse al Atlético de Simeone. En principio, serían los tres partidos que se perderían tanto Raíllo como Morlanes, si no existen nuevos contratiempos en sus respectivas recuperaciones.