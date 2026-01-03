Arrasate celebra su convocatoria antes de medirse al Girona

El técnico del conjunto bermellón se ha mostrado con buenas sensaciones en la previa del encuentro frente al cuadro catalán. Sobre todo, porque podrá contar con todos, a excepción del 'Pichu' Cuéllar

Al final, todo entrenador quiere competencia en su plantel por mucho que se tenga que comer la cabeza a la hora de hacer la convocatoria y, posteriormente, en el once inicial. Y esto mismo ha venido a decir el técnico del RCD Mallorca, Jagoba Arrasate, en la previa del choque contra el Girona.

El preparador del conjunto bermellón ha celebrado el hecho de poder contar con todos sus futbolistas, a excepción del 'Pichu' Cuéllar, asegurando que "es una alegría porque aumenta la competencia y el nivel de los entrenamientos".

"Nos falta Pichu, que está cerca; Omar Mascarell fue el último en incorporarse, ha jugado tres partidos en siete días, está un poco triste, pero le hemos animado y ya está mejor. Es una alegría contar con todos, vamos a tener soluciones en el banquillo y, cuando hay más gente disponible, aumenta la competencia y el nivel de los entrenamientos", señalaba.

El técnico no quiso empezar la rueda de prensa sin recordar la figura de Miquel Contestí, expresidente del RCD Mallorca que falleció este viernes: "Creo que es justo empezar nombrándolo, hemos hecho un minuto de silencio. Mando condolencias a toda la familia, creo que hay unanimidad en que ha sido una de las personas más importantes en la historia del Mallorca. Cuando tú ves la historia y lo que ha conseguido, qué menos que recordarlo, hacer un minuto de silencio hoy y mañana, y mandar mucho ánimo a familia y allegados".

Una oportunidad inmejorable para el Mallorca

El cuadro mallorquinista tiene una oportunidad de alejarse del descenso. Y Jagoba no la quiere desperdiciar: "Está clarísimo, queremos acabar con más puntos. Lo hemos pasado muy mal y está bien recordarlo por momentos porque si sabes de dónde vienes y lo que has sufrido, le das más valor a estos partidos. Es engañosa la clasificación si el Girona gana nos coge y marca el descenso".

Sobre su rival, Arrasate puso en valor la calidad de la plantilla y de su técnico, Míchel: "Hay una línea ascendente en las últimas jornadas, ganaron en Anoeta y empataron en el Villamarín. Es un equipo muy peligroso con jugadores de talento y un gran entrenador al que no le han salido las cosas en la primera vuelta. Si queremos ganar tenemos que repetir lo del Elche".

Lo que espera Arrasate de este partido

El técnico vasco quiere ver la misma entrega de sus futbolistas que la del último partido en casa: "Creo que no hay ningún equipo como el Elche; cuando me refería a un partido parecido es porque el Girona propone, es de los que más posesión tiene, busca generar desde atrás. Me refería un poco a defender bien, ser intensos, estar cortos y estrechos, pero a su vez tenemos que meterles el miedo en el cuerpo. Cuanto más eficaces seamos, más peligrosos seremos".

El entrenador de la entidad balear no quiere que su plantilla se relaje: "Tenemos la sensación de que hemos sacado un poco la cabeza, pero como te relajes te la vuelven a meter. Queremos sacar el cuello, si podemos".

Jagoba Arrasate ha pedido 'regalos' de Reyes

Al técnico rojinegro le han insistido en la rueda de prensa si existían negociaciones abiertas para reforzar su plantel, y aunque ha reconocido que las hay, no las ha querido desvelar. Con el mercado abierto, Arrasate ha preferido mantener en secreto lo que ha pedido a la dirección deportiva, al tiempo que ha pronosticado un buen final de temporada para Marc Domenech, futbolista cedido al Ceuta de LaLiga Hypermotion: "Creemos mucho en Marc, ha tenido una etapa de formación diferente y todo le pasó muy rápido. Tiene las condiciones, pero para su formación era bueno ir a otro contexto, otro entrenador, otra plantilla y otro club. Esperemos que sea un paso intermedio para hacer carrera en el Mallorca".