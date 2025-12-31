Marc Domènech, a un paso de convertirse en nuevo jugador del Ceuta

La AD Ceuta FC tiene muy avanzada la llegada de Marc Domènech, joven atacante del RCD Mallorca, en una cesión estratégica para reforzar su ofensiva en el mercado de invierno

El nombre de Marc Domènech se ha convertido en uno de los más comentados en los últimos días dentro del mercado de invierno de la Liga Hypermotion, incluso antes de que la ventana se abra oficialmente. El joven futbolista del RCD Mallorca, de apenas 19 años, está muy cerca de cambiar de aires y continuar su progresión lejos de Son Moix. Su destino, salvo giro inesperado, será la AD Ceuta FC, que trabaja desde hace semanas en una incorporación considerada clave.

La operación se encuentra prácticamente cerrada y se articulará como una cesión hasta final de temporada, sin opción de compra. El acuerdo permitiría al atacante aterrizar en el Alfonso Murube con ficha del filial, una fórmula que encaja a la perfección en la planificación del club ceutí, que ya tiene cubiertas todas las licencias profesionales.

Un perfil joven con experiencia en la élite

Pese a su juventud, Domènech ya sabe lo que es competir en Primera División. Durante la presente temporada ha disputado nueve encuentros oficiales con el primer equipo del Mallorca, sumando 303 minutos entre Liga y Copa. Más allá de las cifras, dejó destellos de calidad que no pasaron desapercibidos para los técnicos y ojeadores de la categoría.

Su irrupción se produjo en las primeras jornadas del campeonato, con una acción decisiva ante el Celta de Vigo que terminó en el gol del empate. Posteriormente, alcanzó su punto más alto en la jornada 7 frente al Alavés, cuando una asistencia suya permitió al Mallorca sumar tres puntos y le abrió las puertas de la titularidad en San Mamés.

El Ceuta se adelanta a la competencia

Varios clubes de la Liga Hypermotion habían mostrado interés en el delantero balear, pero la dirección deportiva del Ceuta, encabezada por Edu Villegas, ha sido la más rápida y eficaz. El club caballa entiende que se trata de una oportunidad de mercado para reforzar su ataque con un jugador de proyección, hambre competitiva y margen de crecimiento.

Actualmente, el Ceuta ocupa la novena posición con 29 puntos, una situación cómoda para un recién ascendido, pero que no invita a la relajación. La entidad quiere aprovechar este buen momento para dar un paso más y construir una plantilla más profunda y competitiva de cara a la segunda mitad del curso.

Falta de gol y necesidad de alternativas ofensivas

Uno de los focos del mercado para el Ceuta está claramente en la parcela ofensiva. El rendimiento de Manu Vallejo y Juanto Ortuño no ha alcanzado las expectativas, y los números refuerzan esa sensación: el equipo apenas ha logrado dos goles desde el banquillo en toda la temporada.

En ese contexto, Marc Domènech aparece como un perfil capaz de aportar verticalidad, movilidad y desborde, ya sea actuando como delantero centro o partiendo desde una banda. José Juan Romero valora especialmente su polivalencia y su capacidad para adaptarse a distintos registros ofensivos.

Una cesión pensada para crecer

Desde el Mallorca, la operación se ve con buenos ojos. El club bermellón considera a Domènech un activo de futuro y entiende que salir cedido es un paso necesario para ganar continuidad en un entorno competitivo. La fuerte competencia en ataque, con jugadores como Asano, Javi Llabrés o Mateo Joseph, ha limitado sus oportunidades esta temporada.

A falta de resolver algunos trámites administrativos, el acuerdo está bien encaminado. El futbolista se incorporará a Ceuta a comienzos de enero para iniciar una nueva etapa, con el objetivo de acumular minutos, experiencia y protagonismo.

Un mercado que no se detiene en Ceuta

El posible fichaje de Marc Domènech no será el único movimiento. El club también contempla salidas de jugadores con poco protagonismo para liberar espacio y ajustar la plantilla. Nombres como Andy Escudero, seguido por varios clubes históricos, o incluso Manu Vallejo y Juanto Ortuño, están sobre la mesa.

Mientras tanto, el Ceuta continúa rastreando el mercado con discreción, sin perder de vista otros perfiles jóvenes y talentosos. La llegada de Domènech sería solo el primer paso de un invierno intenso, con el objetivo de seguir creciendo y consolidarse en la categoría.