El Mallorca se suma a la puja por la incorporación de Mika Mármol

El central de Las Palmas, que acaba contrato en junio de 2026, cuenta con el interés del conjunto dirigido por Jagoba Arrasate pero no ha realizado una oferta por su fichaje aún, al que se le suma otro pretendiente tras el de Celta de Vigo y Girona

Mika Marmol sigue deslumbrando en Las Palmas y siendo uno de los objetivos de varios equipos de LaLiga EA Sports. El Mallorca ha sido el último en sumarse a la carrera por el fichaje del central de 23 años, que acaba contrato en junio de 2026. A este interés se le suma el reciente conocido por el Celta de Vigo, pese a que la entidad balear no ha realizado una oferta por su llegada de cara a la siguiente ventana de traspasos. No obstante, la dirección deportiva sí ha mantenido contactos para plantear la opción de que el jugador llegue al club bermellón.

El Mallorca, último pretendiente en sumarse a la carrera por el fichaje de Mika Mármol

De esta manera, el medio Última Hora ha informado de que Mika Mármol es "uno de los nombres que más gustan para reforzar la zaga y que entraría dentro de los estándares pretendidos por el Mallorca". Por ello, al central de Las Palmas se le suma se le suma un nuevo pretendiente, tras el del Celta de Vigo y el Girona, que reactivó el interés en el futbolista de 23 años el pasado mes de noviembre. Por ello, el futbolista tiene que tomar una decisión en torno a su futuro, sabiendo que su contrato con el conjunto canario finaliza en junio de 2026, por lo que los movimientos podrían producirse en esta segunda mitad de la temporada. Por su parte, el equipo dirigido por Luis García sigue en su pelea por el ascenso a LaLiga EA Sports, manteniéndose en la segunda plaza con 34 puntos, tan solo por detrás del Racing de Santander.

Sin embargo, Miguel Ángel Rámirez, presidente de Las Palmas, avanzó el pasado mes de noviembre cómo está la situación en torno a Mika Marmol y su futuro, sobre todo de cara a una posible renovación en los siguientes meses: "Estamos hablando sobre el tema, Mika finaliza el próximo 30 de junio, hemos hablado con él y con su representante, el jugador quiere renovar, pero siempre supeditado a que el equipo esté la próxima temporada en Primera División y en eso se está trabajando. Por otro lado, cabe destacar que el medio anteriormente citado ha apuntado que el Mallorca ya ha mantenido contactos para tantear la posibilidad de acometer la operación y firmar el fichaje para la defensa de Jagoba Arrasate, por lo que todavía no ha habido un movimiento formal por parte de la entidad bermellona.

La decisión con Kumbulla, clave para la llegada de Mika Marmol

Además, el Mallorca ha tomado la decisión de no ejercer la opción de compra por Kumbulla, que se encuentra cedido por la Roma. El poco protagonismo y sus problemas musculares han hecho que tenga muy pocos minutos en esta primera parte de la temporada con Jagoba Arrasate, por lo que volverá al conjunto italiano una vea la presente campaña diga adiós. De esta manera, el hueco que dejará el internacional con Albania podría ser ocupado por Mika Mármol, que sigue llamando la atención de diferentes equipos de LaLiga EA Sports.