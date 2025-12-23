El Mallorca toma una decisión importante con el futuro de Kumbulla

El conjunto que actualmente entrena Jagoba Arrasate ha decidido no fichar en propiedad al futbolista cedido por la Roma, por lo que no harán efectivo el pago de ocho millones de euros de la opción de compra que hay incluida en la operación

Kumbulla no está viviendo su etapa deseada en el Mallorca. El jugador, que se encuentra cedido por la Roma, tan solo ha jugado siete partidos con el conjunto de Jagoba Arrasate, debido a decisiones técnicas y diferentes problemas musculares. Por ello, el central de 25 años, que volvió a la convocatoria del partido contra Osasuna del 29 de noviembre, no seguirá perteneciendo a la entidad más allá de verano ya que la dirección deportiva ha decidido no ejercer la opción de compra de ocho millones de euros, por lo que volverá al club italiano.

El futuro de Kumbulla en el Mallorca empieza a quedar resuelto. El internacional con Albania llegó cedido procedente de la Roma y firmó hasta final de temporada, pero las sensaciones desde su llegada no han cumplido con las expectativas. En este sentido, la Cadena Ser ha explicado que el conjunto que actualmente dirige Jagoba Arrasate no ejercerá la opción de compra por el central de 25 años. En este sentido, el citado medio destaca "el rendimiento deportivo y su alto precio de la opción de recompra: ocho millones de euros" como las causas de la decisión que ha tomado la dirección deportiva. Por ello, el futbolista, que se lesionó por última vez en en el encuentro que acabó en empate contra el Atlético de Madrid en Son Moix, volverá a la disciplina de la Roma una vez que concluya la presente temporada.

Por otro lado, cabe destacar que Kumbulla comenzó a tener buenos minutos y continuidad en el Mallorca, jugando 45 minutos contra el Celta de Vigo y 90 ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Tras ello, el central volvió a disputar los compromisos con Albania en el parón de selecciones de septiembre y a volver a tener luz verde con Jagoba Arrasate, que le dio entrada en los encuentros frente al Espanyol y Atlético de Madrid. Sin embargo, desde su lesión contra el conjunto de Simeone, el futbolista de 25 años ha dejado de tener protagonismo, aunque volvió a ser de la partida en el choque de Copa del Rey contra el Numancia y el siguiente de la misma competición frente al Deportivo de la Coruña. Por último, el técnico vasco le dio entrada, en el reparto de puntos del pasado viernes en Mestalla contra el Valencia, en el minuto 66, sustituyéndolo por Jan Virgili.

La cesión de Kumbulla, muy diferente a la del Espanyol

En este sentido, Kumbulla, a falta de que acabe la temporada, está muy lejos de superar los números que hizo con el Espanyol en la campaña 2024/2025, donde llegó a jugar 36 partidos con el conjunto de Manolo González, llegando incluso a hacer tres goles. Por ello, de momento el central de Albania ha disputado siete choques con el equipo de Jagoba Arrasate, a la espera de la continuidad cómo gestiona el técnico vasco la parcela defensiva, con Raíllo y Valjent como titulares principales en el eje de la zaga, además de Mojica y Maffeo en los laterales.