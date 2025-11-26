Kumbulla se reincorpora al grupo y apunta a novedad ante Osasuna

El central del Mallorca, Marash Kumbulla, ha completado los primeros entrenamientos con el grupo tras superar su lesión muscular y podría regresar a una convocatoria más de dos meses después, en una semana marcada también por la preparación del duelo ante Osasuna

El regreso progresivo de Marash Kumbulla a la dinámica del RCD Mallorca ofrece una dosis de alivio a un equipo que ha convivido con problemas en su línea defensiva desde el inicio del curso. El central albanés ha vuelto a ejercitarse junto al resto de compañeros tras varias semanas de trabajo específico para recuperarse de la rotura fibrilar en la zona isquiotibial de la pierna derecha, una lesión que se prolongó más de lo previsto y que lo había mantenido fuera de los planes desde mediados de septiembre, cuando disputó sus últimos minutos frente al Atlético de Madrid.

Su presencia en los entrenamientos incrementa las posibilidades de que forme parte de la lista para el encuentro del fin de semana ante Osasuna, un choque que el cuerpo técnico afronta con la prudencia habitual tras una recuperación larga y minuciosa. Aunque la decisión definitiva llegará tras las últimas sesiones, la reaparición del defensa se interpreta como un paso significativo para reforzar el eje de la zaga en un momento en el que el equipo necesita sumar con urgencia.

Una recuperación más lenta de lo previsto

El proceso de vuelta a los terrenos de juego de Kumbulla no ha sido sencillo. El central, pieza utilizada con frecuencia en las rotaciones del equipo, sufrió un percance muscular que inicialmente no parecía requerir un plazo tan prolongado. Sin embargo, la evolución marcó un plan más conservador para evitar recaídas que pudieran comprometer su participación en la segunda parte de la temporada.

En los últimos días, el internacional albanés ha completado cargas de trabajo crecientes y, según el cuerpo técnico, responde de forma óptima a las exigencias físicas. Esto abre la puerta a que pueda entrar en una convocatoria de Jagoba Arrasate por primera vez desde la quinta jornada.

Román y Lato siguen al margen

Más allá del regreso del central, el parte de lesionados apenas ofrece novedades. Leo Román y Toni Lato continúan sin integrarse en el trabajo grupal y tendrán que esperar para volver a estar disponibles. Ambos jugadores mantienen procesos de recuperación que aún requieren tiempo, lo que reduce las alternativas del técnico en la gestión de su plantilla.

En la sesión abierta a los medios, Arrasate pudo contar con el resto de efectivos y comenzó a perfilar los primeros detalles de un duelo con componentes emocionales para él. El navarro se reencontrará con Osasuna, club en el que dirigió varias temporadas y donde dejó una huella reconocible por su estilo y resultados. Aunque el técnico evita centrar la atención en ello, su regreso añade un matiz particular a la preparación del enfrentamiento.

Dos equipos en un momento delicado

Mallorca y Osasuna afrontan el partido desde situaciones clasificatorias más comprometidas de lo que ambos imaginaban al inicio del curso. El equipo bermellón busca regularidad y eficacia en casa para escapar de la zona baja, mientras que el conjunto navarro tampoco ha logrado estabilizar su rendimiento y llega necesitado de puntos.

En este contexto, la recuperación de piezas como Kumbulla puede convertirse en un factor diferencial para un Mallorca que ha sufrido en defensa en varias jornadas y que aspira a reencontrarse con su fiabilidad competitiva. La evolución del central en los próximos días marcará si finalmente integra una convocatoria que podría simbolizar su regreso definitivo tras dos meses de ausencia.