Raíllo es operado del pómulo y se pierde lo que resta de año

El capitán bermellón fue intervenido en Palma tras el golpe sufrido en Oviedo y su regreso dependerá de la evolución

El Mallorca afronta un contratiempo mayúsculo en un momento clave de la temporada. Antonio Raíllo, uno de los líderes de la defensa y un futbolista que había disputado todos los minutos de Liga, ha tenido que pasar por quirófano tras la fractura en el pómulo sufrida en los instantes finales del empate frente al Real Oviedo. Su baja abre un problema en la zaga justo cuando Jagoba Arrasate intentaba estabilizar al equipo.

El Mallorca confirmó este domingo la intervención quirúrgica a su capitán, Antonio Raíllo, después de que el central cordobés sufriera un fuerte traumatismo craneofacial en el añadido del encuentro contra el Real Oviedo. El defensor, una pieza esencial para Arrasate, cayó al suelo tras un choque que le provocó un corte en la ceja y una fractura en el arco cigomático, obligándole a pasar la noche en observación en un hospital ovetense. No pudo regresar a la isla hasta el sábado, ya acompañado por el cuerpo médico del club.

Raíllo, operado y varias semanas fuera del equipo

La intervención se llevó a cabo en Palma y, según el comunicado del Mallorca, será la evolución del futbolista la que marque los tiempos de su vuelta a los entrenamientos. Sin embargo, su presencia en el próximo duelo liguero ante el Elche se considera prácticamente imposible. Más aún: todo apunta a que Raíllo no volverá a competir en lo que resta de 2025, aunque el propio jugador intentará acelerar plazos utilizando una máscara protectora, una opción que ya se valora en el club.

Arrasate ya había deslizado la gravedad del golpe nada más concluir el partido en el Carlos Tartiere. “Raíllo podría tener una fractura en la cara”, avisó el técnico navarro en sala de prensa, consciente de que el impacto sufrido por su capitán podía tener consecuencias serias. Sus palabras se confirmaron horas después, dejando al equipo sin uno de sus futbolistas más utilizados: acumulaba 1.350 minutos en quince jornadas de Liga.

Kumbulla se prepara para asumir galones en la zaga

La baja de Raíllo obliga a Jagoba Arrasate a reconfigurar su defensa. El técnico rojillo mira directamente hacia Marash Kumbulla, que volvió a jugar esta semana en Copa tras dos meses lesionado. El central albanés disputó más de una hora en Soria y apunta con firmeza al once titular junto a Martin Valjent para el último partido del año en Son Moix.

El Mallorca, instalado en una zona complicada de la clasificación, pierde además a un líder dentro del vestuario. Raíllo es uno de los jugadores más influyentes en el equipo y su ausencia llega en un momento en el que los bermellones necesitan estabilidad para separarse de la parte baja.

Un golpe en un final alborotado

El incidente se produjo en un final de partido caliente, marcado por las expulsiones de Santi Cazorla y Fede Viñas tras revisiones en el VAR. En medio del caos, Raíllo recibió el golpe que lo dejó tendido en el césped y posteriormente conmocionado. El Mallorca afronta ahora un tramo decisivo sin su capitán, con la obligación de dar un paso adelante en un escenario adverso.