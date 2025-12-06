Arrasate acusa la falta de puntería y muestra preocupación por Raillo

El Mallorca ha pedido rescatar un punto que no le sirvió de mucho y sobre este tema y algunos otros ha tenido palabras Jagoba Arrasate, el técnico del equipo bermellón donde ha analizado el partido y se ha mostrado preocupado por Raillo

El Mallorca tiene serios problemas para conseguir los tres puntos fuera de casa y el partido contra el Oviedo ha sido una muestra de ello. En varias fases del partido, el equipo se ha visto superado por el equipo local aunque este pecó de falta de determinación a la hora de anotar gol.

Arrasate y la valoración del partido

El técnico del equipo isleño ha querido tener palabras donde se ha referido al partido y al análisis de este. "Es un punto más, nos ha faltado generar más con balón, el equipo ha hecho un gran esfuerzo, pero no hemos estado finos, nos hemos mantenido en el partido y es un punto contra un rival que está ahí también, y lo podemos hacer bueno ganando en casa, pero no es lo que buscábamos".

Una dinámica que en la que no termina de sumar tres puntos

Los últimos resultados no han sido los mejores para el equipo balear aunque lo cierto es que no deja de sumar. Tras los dos empates consecutivos ante Osasuna y Oviedo, Arrasate afirmaba que "llevamos dos empates ante dos rivales que están más o menos como nosotros y mantenemos un poco las distancias, pero paso a paso es difícil salir de donde estamos, necesitamos dar un golpe en la mesa, hay que dar continuidad a los momentos con balón, y la producción ofensiva tiene que mejorar".

Arrasate, sobre la preocupación por Raillo

Una de las anécdotas de este partido ha sido el final donde las revoluciones del encuentro han pasado de 0 a 100. Precisamente este final ha acabado con dos expulsiones en el cuadro de Luis Carrión, se trata de las de Fede Viñas y Santi Cazorla. El Mallorca no ha salido ileso de estos minutos, sobre todo, Raillo, el cual ha sufrido daño en el pómulo. Sobre esto ha tenido palabras. "Estoy preocupado porque puede tener una fractura en el hueso cigomático, hará noche aquí (en Oviedo) y a ver qué noticias tenemos entre hoy y mañana".

Sobre las expulsiones, las cuales han marcado el final del partido también se ha referido. A raíz de las mismas, el equipo grana ha tenido alguna opción para llevarse el encuentro pero la falta de tiempo se ha hecho evidente. Estas fueron sus palabras. "Si paras la imagen y se la enseñas al árbitro, las dos expulsiones a Cazorla y Viñas son claras. Son dos disputas, no van a hacer daño al rival, pero nos ha pasado a todos, en el fútbol moderno te enseñan la imagen y no te quedan otra".