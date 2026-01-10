Arrasate pide carácter y reacción al Mallorca ante el Rayo, rival directo por la permanencia: “Necesitamos once guerreros para sacar un buen resultado”

El técnico del RCD Mallorca, Jagoba Arrasate, apela a la determinación tras el tropiezo ante el Girona y asume un partido exigente ante el Rayo Vallecano, marcado por las bajas y la urgencia clasificatoria, donde el equipo se mide a un rival directo en la lucha por la permanencia

El RCD Mallorca afronta una nueva prueba de fuego en su lucha por escapar de la zona baja de la clasificación. El duro correctivo encajado en el primer partido del año frente al Girona ha vuelto a meter de lleno a los bermellones en puestos de descenso y ha encendido las alarmas en Son Moix. Con solo una victoria en los últimos cinco encuentros, el margen de error es mínimo y el siguiente compromiso ante el Rayo Vallecano, un rival directo, adquiere tintes decisivos.

En la previa del encuentro, Jagoba Arrasate compareció ante los medios con un mensaje claro: el equipo necesita dar un paso adelante en carácter y reconocimiento. “A nivel emocional fue dura la derrota contra el Girona, pero hemos trabajado durante toda la semana y mañana tenemos otra oportunidad”, explicó el técnico, que subrayó la importancia de competir con máxima intensidad. “Vamos a un campo donde aprietan mucho. Necesitamos once guerreros para sacar un buen resultado”.

Bajas sensibles y exigencia máxima

El Mallorca no llegará en plenitud. Arrasate confirmó dos ausencias importantes: Manu, tras un percance en el último partido, y Raíllo, lesionado durante un entrenamiento. Sobre el capitán fue claro: “Es una luxación dolorosa. Tiene que chocar, tiene que cargar… son lesiones que suelen ser de varias semanas”.

Pese a las dificultades, el entrenador insistió en que no hay margen para excusas. “Tenemos que tener más determinación en lo que hagamos. El otro día estuvimos demasiado a merced del rival, nos costaba atacar. Quiero un equipo más reconocible, más cerca de lo que somos”, señaló, marcando el camino a seguir.

La presión de la clasificación

El partido puede arrancar con el Mallorca ya en descenso, dependiendo de otros resultados. Una circunstancia que Arrasate prefiere relativizar. “Más allá de que nos interesen más o menos otros partidos, cada uno hace su camino. Hay que seguir sumando y no pensar más allá”, afirmó.

También restó importancia al hecho de jugar fuera de casa. “Preferimos jugar en casa, donde en teoría somos más fuertes, pero lo que tenemos que hacer es ponernos en la frecuencia del rival. Tienen los laterales más altos de la Liga y te exigen mucho”, advirtió.

Mercado y confianza en el grupo

Cuestionado por el mercado de invierno, Arrasate evitó dar pistas concretas. “Cuando termine el mercado haremos una valoración. Tenemos que sacar más rendimiento a lo que hay e intentar mejorar este mes. No me atrevería a decir cuántos pueden venir o salir”, comentó, dejando claro que la prioridad inmediata es competir mejor con la plantilla actual.

El Mallorca se enfrenta así a otro examen de máxima exigencia, con la necesidad urgente de reaccionar y recuperar sensaciones. En un escenario donde la clasificación aprieta y los errores se pagan caro, Arrasate lo tiene claro: determinación, identidad y once futbolistas dispuestos a pelear cada balón.