Jagoba Arrasate sobre el polémico penalti del Rayo Vallecano - Mallorca: "Hoy a las ocho de la tarde no se va a pitar ese penalti, lo sabemos aquí, en Arabia y en todo el mundo"

El entrenador del Mallorca ha analizado la derrota ante el Rayo Vallecano poniendo el foco en el penalti señalado a favor del Rayo vallecano que decantó el partido hacia el lado del cuadro de la franja, haciendo una especial mención al 'Superclásico'

El Mallorca sigue sin convencer esta temporada y vuelve a complicarse la vida tras una derrota polémica ante el Rayo vallecano. Un penalti de Valjent sobre De Frutos decantó el partido a favor del cuadro local después de que Muriqi empatase el gol inicial del segoviano. Jagoba Arrasate se mostró muy crítico en rueda de prensa con el partido de su equipo y con la situación actual que atraviesan tras comenzar el 2026 con el pie izquierdo.

Polémica en torno al penalti a Jorge De Frutos

"Martin me decía que desde los 10 años hace lo mismo, para y se impulsa. Le toca un poquito, pero como hay contacto el VAR no entra. Hoy a las ocho de la tarde no se va a pitar ese penalti, lo sabemos aquí, en Arabia y en todo el mundo. Y eso lo sabe el árbitro. No sé por qué hay diferencia de criterios. Estas decisiones desnivelan la balanza sin desmerecer al Rayo. No entiendo cómo se pitar penalti en esa acción. Para De Frutos es irrelevante ese contacto"

Valoración de la primera vuelta del Mallorca

"Debemos mejorar en la segunda vuelta. Ha sido una mala primera vuelta. Frente al Rayo, Nos faltó paciencia. No tomamos las mejores decisiones. El partido se tuerce en la primera jugada. Es una jugada mal defendida por nuestra parte. En el minuto 5 el plan se nos fue al traste. Son mazazos que a nivel anímico afectan. Luego hemos querido pero no hemos podido y tenemos que reconducir esto. Tenemos que crecer desde la solidez. Muriqi lleva once goles y no los rentabilizamos. Tenemos que ser más solidos, más competitivos y estar más concentrados".

Valjent no entiende el penalti pitado al Mallorca

Martin Valjent, defensa eslovaco del Mallorca, lamentó la derrota de su equipo este domingo contra el Rayo Vallecano (2-1), con el gol de penalti que encajaron en la primera parte que, a su juicio, es "complicado de entender", y del que el árbitro no le explicó el motivo concreto de su falta dentro del área a Jorge de Frutos. "Es muy complicado de entender el penalti. Me paro e intento despejar de cabeza. Cuando lo pitó pensaba que había pasado algo a mi espalda. El árbitro no me lo ha explicado, voy al balón y es una jugada residual. No quiero darle vueltas pero tenemos que mejorar lo que esta en nuestras manos", señaló.