Rayo Vallecano - Mallorca: horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de la jornada 19 de LaLiga

El conjunto franjirrojo lleva más de dos meses sin lograr la victoria, aunque eso espera acabar ante un Mallorca que quiere alejarse de los puestos de descenso

El partido que abre la jornada dominical enfrenta a Rayo Vallecano y Mallorca este domingo en el estadio de Vallecas, en un duelo clave para ambos en la zona media-baja de la clasificación.

El conjunto madrileño llega a la cita en la decimocuarta posición con 19 puntos, los mismos que Osasuna y Alavés. Los de Íñigo Pérez atraviesan una racha muy negativa, con ocho partidos consecutivos sin conocer la victoria, una dinámica que amenaza sus opciones de repetir presencia en competición europea. De hecho, el Rayo no gana desde hace algo más de dos meses. Además, su rendimiento como local está siendo uno de los peores del campeonato: es uno de los cuatro peores equipos en casa, con solo 9 puntos sumados en ocho encuentros disputados en Vallecas.

El Mallorca, por su parte, ocupa la decimoséptima plaza con 18 puntos, empatado con Real Sociedad y Girona, y necesita sumar de tres para evitar caer en puestos de descenso. El conjunto bermellón solo ha logrado una victoria en sus últimos cinco partidos ligueros y también presenta dificultades lejos de Son Moix, donde ha obtenido 5 puntos en siete salidas.

Rayo No Iniciado - Mallorca

El balance histórico favorece al Mallorca. De los 56 enfrentamientos disputados entre ambos equipos, 27 victorias han caído del lado bermellón, se han registrado 13 empates y 16 triunfos del Rayo Vallecano.

Rayo Vallecano - RCD Mallorca: fecha y horario del partido de la jornada 19 de LaLiga 25/26

Este duelo entre el Rayo Vallecano y el Mallorca, tendrá lugar este domingo 11 de enero a las 14:00 horas, en el estadio de Vallecas.

Rayo Vallecano - RCD Mallorca: ¿Dónde ver en directo por televisión?

Este partido de la decimonovena jornada de la máxima categoría del fútbol español será retransmitido en directo por la televisión de pago, en concreto por el canal M+ LaLiga (dial 54 en Movistar+ y en Orange es el dial 110), así como por el canal M+ LaLiga HDR (dial 440 y en Orange el dial 111), ofreciendo la emisión en alta definición para una experiencia más completa. Además, el encuentro también se podrá seguir a través de LaLiga TV Bar.

Rayo Vallecano - RCD Mallorca: ¿Cómo seguir en directo online?

Para saber todos los detalles que ofrezcan las horas previas al encuentro, así como para disfrutar del partido con una narración en directo y minuto a minuto, podrán seguirlo online con ESTADIO Deportivo a través de https://www.estadiodeportivo.com/. Al termino del encuentro, ED publicará un resumen de este duelo de la decimonovena jornada de LaLiga y una completa cobertura con la crónica, el 'uno a uno' con las notas de los jugadores, un análisis de las acciones más polémicas.