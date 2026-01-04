El futuro del Rayo Vallecano peligra en Primera y el de Iñigo Pérez también

El conjunto franjirrojo no pudo pasar del empate frente al Getafe y sus números en la competición doméstica comienzan a poner nerviosa a la parroquia vallecana

Lo que son los resultados en el fútbol. En octubre de 2025, Iñigo Pérez fue galardonado con el premio Mejor Entrenador del Mes de LaLiga EA SPORTS. Un pleno de victorias y el hecho de no encajar ningún gol durante todos los partidos que el Rayo Vallecano disputó durante los 31 días le sirvió para recibir semejante distinción individual. Ahora, podría comenzar a estar cuestionado.​

Y es que, la ilusionante temporada europea que está realizando el cuadro madrileño con el acceso directo a octavos de final de la Liga Conferencia contrasta con el rendimiento irregular que está teniendo en la competición doméstica, en la que atraviesa una mala racha de ocho jornadas sin ganar, la peor desde que el técnico navarro tomase las riendas del equipo hace casi dos años, en febrero de 2024.

Concretamente, los franjirrojos no saborean los tres puntos desde el pasado 26 de octubre. Esa es la fecha que tienen marcada en rojo, porque cuando sumaron su última victoria liguera del equipo frente al Alavés (1-0), que además llegó con suspense, ya que el gol lo marcó el brasileño Alemao en el tiempo de añadido de la segunda parte. Ante el Getafe, se les escapó el triunfo en el minuto 91.

Desde entonces el Rayo encadena ocho jornadas sin ganar, con cinco empates (Real Madrid, Oviedo, Valencia, Betis y Getafe) y tres derrotas (Villarreal, Espanyol y Elche), lo que se traduce en cinco puntos sumados de los últimos 24 posibles. En este tramo hay un dato alarmante y es que el equipo sólo ha marcado dos goles, lo que refleja la dificultad que está teniendo para ver portería rival.

La única nota positiva para el joven preparador rayista es que, pese a estos números, al menos, en estos ocho partidos sólo ha encajado en cinco y en tres de ellos ha logrado dejar su portería a cero.

Iñigo Pérez, hundido tras el empate del Getafe

El técnico navarro trabaja en intentar frenar la mala racha que atraviesa el equipo, la peor desde que asumió el cargo el 14 de febrero de 2024, hace casi dos años. En ese momento llegó para sustituir a Francisco Rodríguez, destituido por los malos resultados, y en sus cuatro primeros partidos no ganó, sumando dos puntos de doce.

La pasada temporada, histórica por el octavo puesto y la clasificación para la Conference League, la peor racha de resultados fue de cinco jornadas sin ganar, de la 24 a la 28.

El próximo partido del Rayo Vallecano será el domingo 11 de enero, en Vallecas, frente al Real Mallorca. En casa y con la afición animando, el equipo madrileño está confiado en cambiar la racha y volver a impulsarse en la clasificación para alejarse de un descenso que cada vez se empieza a ver más de cerca.

Eso sí, en caso de ganar el Girona en Mallorca este domingo, el Rayo dormiría a tan sólo tres puntos de una zona de descenso que marcaría, en dicho caso, el Valencia con 16 puntos. Una situación que, sin duda, podría hacer peligrar la permanencia del equipo en la máxima categoría del fútbol español y la de Iñigo Pérez en el banquillo franjirrojo. Porque de la ilusión europea no puede vivir el Rayo.