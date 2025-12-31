Iñigo Pérez, antes de enfrentarse al Getafe: "Cuando las rachas son negativas tenemos que tener tranquilidad y equilibrio"

El entrenador del Rayo Vallecano valoró, en la previa del partido contra el Getafe, el año que ha firmado sus equipos, los objetivos de cara a 2026 y las novedades en la convocatoria para verse las caras con el equipo de Bordalás

El Rayo Vallecano recibirá el próximo viernes al Getafe, en el encuentro correspondiente a la jornada 18 y que abrirá el año en LaLiga EA Sports. Los de Iñigo Pérez vuelven a jugar en casa tras la dura derrota sufrida ante el Elche en el Martínez Valero. Con ello, llega el equipo de José Bordalás, que ha hablado en rueda de prensa sobre la dificultad del club rayista. Por su parte, el entrenador de Pamplona ha hablado del año que ha firmado, lo que espera del 2026 y las posibles novedades de cara al inminente mercado de fichajes de enero.

Iñigo Pérez, sobre el partido contra el Getafe

Iñigo Pérez ha hablado en la previa del partido contra el Getafe, que pierde a Borja Mayoral para las próximas semanas, donde ha hecho un repaso del 2025: "Ojalá los aficionados hayan podido disfrutar de este 2025 y si hablan del Rayo esta noche puedan hacerlo con una sonrisa en la boca y que en el 2026 puedan hacer lo mismo. . Tenemos una virtud muy importante que siempre queremos ir hacia adelante sea quien sea el rival, pero en ocasiones no lo sabemos manejar. Es una maravilla ver entrenar a estos jugadores. A ellos hay que frenarles tras la inactividad porque van sin consecuencias. Ojalá que podamos refrendarlo en el partido".

Además, Iñigo Pérez valoró al Getafe de Bordalás, que podría tener al Chimy Ávila en su plantilla tras el cierre del mercado de fichajes: "Cuando hay dos equipos que se conocen tanto y han jugado tanto en contra, lo que suele suceder ante tanto análisis es un poco de parálisis. El Getafe sabe cómo vamos a jugar nosotros y trataremos de imponer nuestra idea. Se habla muy poco, menos de lo que debería, de lo que consigue con su equipo y sus jugadores, más allá del tipo de juego. No todo es ese aura que se genera".

Iñigo Pérez valora las novedades en la convocatoria del Rayo Vallecano

Por otra parte, Iñigo Pérez comentó los objetivos del Rayo Vallecano de cara a la segunda parte de la temporada: "Cuando estuvimos en Holanda yo les traslade este mensaje. Yo sueño en junio y soñaba con ese equipo que jugaba finales como Osasuna o Alavés. Hay que ordenar y priorizar el rendimiento. No hemos jugado final de Copa del Rey, pero jugamos Europa".

Por último, el técnico del Rayo Vallecano explicó sus sensaciones sobre mejorar la plantilla y las novedades en la convocatoria contra el Getafe: "Sobre el mercado de fichajes estamos en contacto la dirección deportiva, presidente y yo. Todos somos conscientes de que tenemos que mejorar. A mí me gusta abstraerme de esto. No hay nada sobre la mesa, pero sí que estamos atentos. Alemão y Jorge tienen periodos de recuperación distintos. Veremos como evoluciona Jorge de Frutos, habrá que ver si va a estar en Getafe. Alemão tiene mejora pero no va a estar ante el Getafe. El que está de vuelta es Randy Nteka", que ha sido eliminado de la Copa África.