Bordalás avisa de la dificultad del partido contra el Rayo Vallecano: "Sabemos que tenemos que estar a un gran nivel"

El técnico del Getafe compareció en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para analizar el encuentro contra el Rayo de Vallecano, donde además valoró la la operación y lesión de Borja Mayoral

El Getafe ya cuenta las horas para disputar el choque contra el Rayo Vallecano, fijado para el próximo viernes a las 21:00 horas. De esta manera, José Bordalás ha comparecido en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para analizar lo que espera del encuentro ante los de Iñigo Pérez. Entre otros temas, el técnico ha hablado de lo que supone la lesión de Borja Mayoral, que ya ha sido operado y el propio entrenador ha pronosticado dos meses de baja, siendo un duro palo para la plantilla de cara a los próximos partidos.

Bordalás marca los plazos con la lesión de Borja Mayoral

Bordalás, confirmó que habló con Borja Mayoral, lesionado y ya operado de su rodilla derecha, lo que abre la puerta a posibles fichajes en enero: "Sí, hablé ayer por la tarde con él. La intervención fue por la mañana, fue todo muy bien, muy rápida y afortunadamente, por lo que me han comentado los médicos y lo que me comenta él, estaba bien, estaba tranquilo en casa y ahora ya deseando iniciar cuanto antes ese periodo de recuperación y readaptación. Vamos a ver el tiempo estimado, se habla de dos meses, pero vamos a ver finalmente cuál es ese periodo".

Por otro lado, Bordalás destacó la dificultad del partido ante el Rayo Vallecano, penalizado en los últimos encuentros por el problema del gol: "Es un derbi siempre atractivo, muy disputado. Ellos en casa son un equipo muy poderoso, lo han demostrado durante muchísimas temporadas a lo largo de la historia y este año también lo están demostrando. Va a ser un partido muy difícil. Nosotros sabemos que tenemos que estar a un gran nivel, que tenemos que estar muy juntos, que tenemos que competir muy bien, porque tenemos la experiencia de la temporada pasada, que en el inicio nos marcaron un gol a balón parado y luego nos costó muchísimo, es un equipo muy poderoso".

Bordalás destaca la importancia de conseguir una victoria fuera de casa

Por último, Bordalás hizo especial hincapié en conseguir la victoria fuera de casa, algo que no logran desde el pasado 25 de octubre, en el 0-1 ante el Athletic Club en San Mamés: "Es muy importante porque, como decía al principio, estamos en un momento delicado del campeonato, venimos de no buenos resultados y el equipo quiere reencontrarse con un buen resultado, con buenas sensaciones y hemos trabajado para ello. Los jugadores son conscientes de que el próximo viernes tendremos que estar a un nivel altísimo, con mucho compromiso, con muy buena actitud y ayudando mucho al equipo en un partido difícil".