Martín Presa, sobre el deseo para 2026 con el Rayo Vallecano: "A los Reyes les pido quedar entre los 17 primeros"

El presidente de la entidad franjirroja valoró el año de su equipo y sus propósitos, como el hecho de cambiar a un estadio nuevo ante las dificultades que tiene el actual para jugar en Primera División y en competiciones europeas

El Rayo Vallecano pone punto final al 2025 con varios frentes abiertos de cara al nuevo año. Uno de ellos es el ámbito deportivo, con un equipo como el de Iñigo Pérez que acaba en la decimoquinta posición a 18 puntos, a tan solo tres de los puestos del descenso, que lo marca el Girona con 15. Además, el equipo sigue penalizando la falta del gol, uno de los asuntos a tratar de cara a la segunda parte de la temporada. Por otro lado, Martín Presa, presidente de la entidad, ha hecho balance de estos meses y ha pedido un deseo de cara a 2026.

Martín Presa valora la plantilla de Iñigo Pérez

De esta manera, Martín Presa analizó y le puso nota, en el Diario AS, al 2025 que firmó el Rayo Vallecano de Iñigo Pérez, que acabó el año con una goleada recibida por el Elche: "Le pondría un diez, aunque ya lo hubiese sacado por haber quedado entre los 17 primeros de LaLiga. Estamos compitiendo en inferioridad con el resto de la categoría, porque somos el equipo con menos recursos. Cada año que acumulamos una permanencia es un diez. Si a esto le sumamos, encima, una clasificación europea, genial. A 2026 le pido quedar entre los 17 primeros. Lo demás, bienvenido sea. Nuestro objetivo es ese. Hay que ser muy humildes, porque la clasificación está muy apretada. Debemos estar muy centrados".

Además, Martín Presa habló sobre la posibilidad de acudir al mercado de fichajes en la inminente ventana de invierno, donde ya suenan jugadores como Carlos Martín, del Atlético de Madrid: "La plantilla está bastante bien. Si podemos apuntalarla más, la apuntalaremos. A los Reyes les pido quedar entre los 17 primeros, aunque sea en el último minuto de la última jornada, como dijo Iñigo. Si lo conseguimos sería de diez. "Sobre todo que se recuperen los lesionados, porque hemos tenido una mala racha en el último mes. Eso es lo peor del fútbol. Ojalá se recuperen y no haya más lesiones en 2026".

Martín Presa resalta el cambio al estadio del Rayo Vallecano

Por otra parte, Martín Presa destacó la necesidad de cambiar de estadio: "Este campo es entrañable, pero hay que avanzar. Nosotros, con este estadio, no podemos competir en Primera y mucho menos en Europa. Esto es un milagro y los milagros suceden solo una vez. Si queremos que las permanencias sean lo habitual necesitamos un campo acondicionado a lo que exige el fútbol profesional. El Valencia ha presentado un proyecto, el Getafe está reformando su estadio, también Málaga y Las Palmas... Los campos suponen una generación de recursos, que van a la plantilla y la hacen más o menos competitiva".

En este sentido, el presidente del Rayo Vallecano siguió afirmando que deben "aprovechar el momento y el Rayo tiene que mudarse a un campo nuevo, adaptado a sus necesidades y nuestra idea es que sea en Puente de Vallecas. Ahí es donde queremos que nos dejen seguir. Es por supervivencia, porque hay una lista de espera de dos años, tenemos que generar unos recursos. El Elche, el Espanyol y el Oviedo, con estadios de 30.000 espectadores, son nuestros competidores y con los que nos estamos jugando esas 17 primeras plazas. Ni la directiva ni nadie del Rayo quiere irse de Vallecas. En Puente de Vallecas o lo más cercano.