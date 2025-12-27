Más equipos de Primera tras los pasos de Carlos Martín, sin sitio en el Atlético de Madrid

Además del Rayo Vallecano, opción que atrae al canterano rojiblanco, el Getafe volverá a la carga, tras intentar ya su fichaje el pasado verano, y aparece también en escena el Girona

El Atlético de Madrid no ha tardado en moverse en un mercado que ni siquiera está abierto (lo hará el próximo 2 de enero) y ha concretado ya el traspaso de Javi Galán a Osasuna. El lateral zurdo no entraba en los planes de Diego Simeone y ha encontrado acomodo en LaLiga, siendo ahora Carlos Martín quien puede seguir los mismos pasos. El extremo zurdo tampoco cuenta para el técnico argentino y desea cambiar de aires, siendo varios los equipos de Primera división que andan tras sus pasos, por lo que su salida del Metropolitano debe concretarse más pronto que tarde.

La ventaja de no tener que salir de Madrid

Días atrás ya se apuntó que el Rayo Vallecano es uno de los principales interesados en el futbolista madrileño de 23 años, que tiene contrato en vigor en el club colchonero hasta junio de 2029. La opción de jugar a las órdenes de Iñigo Pérez, además, es vista con buenos ojos por el que fuese internacional sub 21, que de ese modo no tendría que salir de su ciudad, aunque de momento no hay nada avanzando y desde la entidad colchonera deslizan que no hay prisas por cerrar este capítulo.

Además, no solo desde Vallecas han descolgado el teléfono para tratar de convencer al extremo rojiblanco. Ya el pasado verano estuvo también en la órbita del Getafe y en el Coliseum han vuelto a pensar en él para reforzar la plantilla que dirige José Bordalás, siendo otra de las opciones que seducen a Carlos Martín por cuestiones como la cercanía. Así lo indica el diario As, que incluye también en la puja por el atacante a un Girona que poco a poco va sacando la cabeza y quiere apuntalar su plantel para pelear con garantías por la permanencia en el segundo tramo de la temporada.

La fórmula que busca el Atlético de Madrid

Está por ver, no obstante, cuáles son las ofertas concretas que los interesados hacen llegar al Atlético de Madrid, que en principio recurrirá a la fórmula que viene utilizando últimamente cada vez que se desprende de algún canterano. Así, la idea sería vender el 50% de sus derechos, con la esperanza de que se revalorice en otro equipo de la máxima categoría y pueda ganarse un billete de vuelta al club rojiblanco o bien convertirse en una futura fuente de ingresos.

Los números de Carlos Martín

No parece contemplarse por ahora, sin embargo, la opción de una tercera cesión. Cabe recordar en este sentido que Carlos Martín ya se marchó a préstamo al Mirandés en la 23/24, firmando una gran campaña en Segunda división en la que sumó 15 goles y 3 asistencias en 40 partidos. Eso le sirvió para dar el salto y jugar la pasada temporada en el Deportivo Alavés, donde hizo otras dos dianas y dio dos pases de gol en 27 choques. Pero tras ser repescado, en el Atlético de Madrid apenas viene gozando de oportunidades. Ni siquiera ha debutado en LaLiga y en Champions jugó apenas un minuto ante el Eintracht de Frankfurt, llegando su única aparición relevante ante el Atlético Baleares en la Copa del Rey, cuando dispuso de 65 minutos.