La respuesta del Atlético de Madrid a las quejas de sus jugadores por el césped tras la derrota ante el Betis

Griezmann comparó el estado del terreno de juego de La Cartuja con el del Metropolitano y Koke aludió al mismo problema tras caer frente a los verdiblancos, pero el club rojiblanco no cambiará el tapete

En apenas cuatro días, el Atlético de Madrid pasó de firmar su mejor partido de la temporada en los cuartos de final de la Copa del Rey, al endosarle un contundente 0-5 al Real Betis, a sucumbir ante el mismo conjunto verdiblanco en su campo y sufrir una derrota por la mínima en casa que le deja definitivamente sin opciones de pelear por LaLiga. Dos caras diametralmente opuestas que algunos jugadores colchoneros explican, en parte, por las diferencias en el estado del terreno de juego de ambos estadios.

Las quejas de los jugadores del Atlético de Madrid

Así, el primero en plantear este debate fue Antoine Griezmann tras el duelo celebrado en la capital hispalense, al sorprender calificando el césped de La Cartuja como "el mejor de España", para criticar con ello el del Metropolitano. "Este sí está en perfecto estado. El nuestro no ayuda mucho para jugar. Se nos complica a la hora de jugar, porque intentamos jugar más", explicó el francés.

Dicho argumento fue utilizado también por Koke Resurrección, que expuso sus quejas sobre el tapete del recinto colchonero como excusa por el tropiezo liguero del pasado domingo. "La verdad es que no está bien, nos resbalamos, se levanta... Un equipo como el Atlético, necesitamos que el campo esté bien para jugar. Se nos exige que juguemos a un buen nivel y necesitamos un campo de nivel para poder jugar, un césped de nivel", afirmó.

Más comedido, por su parte, se mostró Diego Simeone, que no cree que el césped fuese determinante, si bien tampoco quiso desmentir la versión de sus pupilos. "No soy futbolista. Ellos están jugando y son los que interpretan mejor. Toda la vida se jugó en canchas buenas, normales… No fue un partido que no ganamos por el estado del césped”, destacó el técnico argentino.

Aún podría acoger 12 partidos mas

Pero, pese al descontento de la plantilla, el Atlético de Madrid no tiene pensando cambiar el terreno de juego del Metropolitano de cara a la recta final de la temporada, en la que aún debe acoger al menos 9 partidos (siete en LaLiga, la semifinal de Copa del Rey ante el FC Barcelona y la eliminatoria europea frente al Brujas). Una cifra que podría llegar hasta los 12 encuentros si los rojiblancos alcanzan las semifinales de la Champions.

Las explicaciones del Atlético de Madrid

Según apunta el diario Marca, desde la entidad rojiblanca justifican el mal estado del césped por las condiciones climatológicas adversas que viene sufriendo a capital madrileña recientemente, con lluvia, bajas temperaturas e incluso nieve. En cambio, no consideran que la instalación de una pista de hielo durante las Navidades haya influido en ello, pues la misma se encontraba levantada sobre el campo y no estaba en contacto con el terreno de juego.

La NFL afectó a la rutina habitual

Lo habitual en el club rojiblanco es que el césped se resiembre cada año a final de temporada, de cara a los conciertos que siempre acoge el Metrpolitano en verano. Pero en esta ocasión se plantó en noviembre, después de que Miami Dolphins se ejercitasen durante tres días de cara al partido de la NFL ante Washington Commanders que tuvo lugar en el Santiago Bernabéu.