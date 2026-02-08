Koke se queja del césped en la derrota contra el Betis: "La verdad es que no está bien, nos resbalamos, se levanta"

El centrocampista del Atlético de Madrid atendió a Movistar+ LaLiga después de perder contra el club verdiblanco, elogiando el buen planteamiento del equipo entrenado por Manuel Pellegrini y también se quejó del terreno de juego del Estadio Metropolitano el cual considera que no está bien

Koke, centrocampista y capitán del Atlético de Madrid, atendió a Movistar+ LaLiga después de la derrota por 0-1 contra el Real Betis la cual le deja ya prácticamente sin opciones de ganar el título de LaLiga que ya queda en una pelea entre Real Madrid y FC Barcelona. El canterano del club rojiblanco ha elogiado el planteamiento del equipo que entrena Manuel Pellegrini y también ha dicho que uno de los culpables para que los jugadores madrileños no hayan rendido bien ha sido el mal estado del terreno de juego del Estadio Metropolitano.

Koke ha comenzado analizando la derrota de su equipo contra el Real Betis, señalando que el Atlético de Madrid no ha estado demasiado fino y que el tropiezo le debe servir a la plantilla para afrontar los compromisos importantes que tiene en esta semana. "Una derrota dura después del partidazo que hicimos en Copa. Hoy no hemos estado tan finos y que nos sirva para el jueves y para lo que viene".

Koke, centrocampista del Atlético de Madrid, elogia el planteamiento del Real Betis

A continuación, Koke ha elogiado y mucho el planteamiento que ha hecho el Real Betis el cual ha mejorado mucho en comparación a la eliminatoria de cuartos de final de la Copa del Rey. El centrocampista ha destacado la seguridad defensiva del equipo verdiblanco y el talento de Antony que han hecho que el Real Betis ganara por 0-1. "Ellos han planteado un partido más cerraditos que el otro día. Luego se han encontrado con el gol de Antony que ha sido un golazo y no hemos podido entrar, hemos tenido pocas ocasiones. Han hecho un partidazo".

Koke se queja del estado del césped del Estadio Metropolitano

Koke, centrocampista del Atlético de Madrid, también ha manifestado que es complicado atacar a un equipo cuando se cierra y defiende bien, lo cual dificulta el poder marcar gol. "No hemos podido ser precisos porque cuando se encierran así... no hemos podido jugar al primer toque, el campo no ayuda".

Por último, el centrocampista del Atlético de Madrid ha señalado al estado del césped del Estadio Metropolitano como uno de los problemas que tiene el equipo que entrena Diego Pablo Simeone para jugar bien en casa. Un terreno de juego que también ha tenido su efecto en esta derrota contra el Real Betis y del que ya se quejó Griezmann anteriormente: "La verdad es que no está bien, nos resbalamos, se levanta... Un equipo como el Atlético, el campo tiene que estar bien".