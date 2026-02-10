El plan del Atlético de Madrid para convertir a Ederson en el primer fichaje de la 26/27

El club rojiblanco intentó firmar al brasileño hasta última hora en el mercado invernal, pero no pudo convencer a la Atalanta. Ahora la idea es volver a la carga para dejarlo todo atado antes del verano

El Atlético de Madrid apuró hasta las últimas horas del mercado de enero para resolver el puzle compuesto por Mateu Alemany. Finalmente, la gran inversión (35 millones de euros más cinco en variables) se llevó a cabo para reforzar el ataque. Para ello, aterrizó Ademola Lookman procedente de la Atalanta. Pero hasta el final se intentó también el fichaje de su ex compañero Ederson para el centro del campo, si bien el club italiano no dio su brazo a torcer en este sentido y se optó por Rodrigo Mendoza, y el mexicano Obed Vargas, más con vistas al futuro que en búsqueda de rendimiento inmediato, como se pretendía con el brasileño.

Un amplio casting para sustituir a Gallagher

Firmar a un pivote se convirtió en una de las grandes prioridades tras el traspaso de Conor Gallagher al Tottenham a cambio de 40 millones. El inglés no era indiscutible en el once de Diego Simeone, pero sí uno de los jugadores más utilizados por el técnico argentino. Por ello, desde que hizo las maletas se activó la búsqueda de un relevo de garantías con un casting por el que fueron pasando diversos protagonistas.

Uno de los que más gustaba era el también brasileño Joao Gomes, pero el Wolverhampton tampoco estaba por la labor de perderlo. Además, se tantearon con menos fuerza opciones como las de Weston McKennie (Juventus) o Marc Casadó (FC Barcelona). Pero con quien sí estuvo todo muy avanzado fue con Leon Goretzka, si bien el alemán decidió permanecer en el Bayern Múnich hasta final de temporada, cuando quedará libre.

El 'plan A' siempre ha sido Ederson

Paralelamente, nunca se dejó de lado el 'plan A' que conducía a Ederson. Cabe recordar en este sentido que el internacional canarinho de 26 años ya fue el gran objetivo de los rojiblancos para reforzar la medular en el verano de 2024. "Ofrecieron entre 45 y 50 millones, pero el Atalanta pedía más", reconoció meses atrás su agente, André Cury, en una entrevista en As.

Con solo un año más de contrato por delante (acaba en 2027) y sin intenciones a priori de renovar, cabía esperar que la entidad de Bérgamo rebajase ahora sus pretensiones. Pero el Atlético de Madrid volvió a alcanzar unas cantidades similar y la respuesta volvió a ser negativa. Pero no por ello dejarán de intentarlo desde el Metropoliano.

Con solo un año más de contrato, la Atalanta estará obligada a vender

Al contrario, según el periodista Matteo Moretto, la intención de la dirección deportiva que encabeza Mateu Alemany pasa por cerrar el fichaje de Ederson en los próximos meses, antes de verano, para adelantarse a la competencia y convertirlo así en la primera incorporación de cara a las 26/27.

En teoría, su precio ya no debería ser tan elevado, tal y como confirmó semanas atrás su propio representante en la Cadena Ser. "Es una oportunidad. El Atalanta no ha querido venderlo pese a recibir ofertas muy altas, pero creo que en esta ventana del mercado de fichajes de invierno o de verano harán la operación. Le falta poco para terminar el contrato y podrían llegar a rebajar a la mitad su precio, entre 30 o 40 millones. Es un jugador espectacular que tiene de los mejores números de Europa en su posición”, señaló Cury, dando a entender que el brasileño no está por la labor de renovar con el conjunto italiano, forzando de algún modo su traspaso.