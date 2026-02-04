Las tres ofertas del Atlético de Madrid por Éderson: "La última era una barbaridad"

El director de fútbol rojiblanco, Mateu Alemany, intentó por todos los medios la contratación del centrocampista de la Atalanta, pero el club italiano no lo quería vender en enero pese a que la última oferta fue de "50 millones de euros más un cedido"

El Atlético de Madrid intentó en este mercado de invierno cerrar la contratación del brasileño Éderson sin éxito. Mateu Alemany se fijó en el centrocampista de la Atalanta para reforzar la medular tras la venta de Conor Gallagher al Tottenham pero se encontró con las altas exigencias de la DEA, que finalmente si accedió a vender al Atlético a Ademola Lookman.

Pero la historia con el futbolista de Campo Grande ha sido muy distinta. El Atlético de Madrid comenzó apuntando alto en la búsqueda de un mediocentro 'top' que claramente elevara el nivel de esa posición y el nombre de Éderson era el que generaba consenso entre dirección deportiva y cuerpo técnico. Sin embargo, Mateu Alemany no ha podido traerlo al Metropoliano.

Y no ha sido porque no lo haya intentado, de hecho, hasta en tres ocasiones durante el mes de enero peleando hasta el final por su fichaje, cuando ya vio que era imposible por tiempo y forma y pasó al 'plan B' y abordó las incorporaciones del mexicano Obed Vargas y la del joven Rodrigo Mendoza, del Elche, ya horas antes del cierre de mercado, a cambio de 16 millones de euros más otros en variables.

Tres ofertas por Édersno, la última prácticamente irrechazable

Pero en lo que atañe a Éderson, el periodista Rubén Uría ha dado detalles de los movimientos que ha realizado el conjunto colchonero para intentar ficharlo, desvelando que Alemany traslado a la Atalanta hasta tres ofertas diferentes, siendo la última casi irrechazable.

"El objetivo era Éderson pero el problema es muy sencillo, uno no puede comprar lo que otros no quieren vender", explicaba el periodista, que detalló la última oferta rojiblanca: "La última era una barbaridad. 50 millones de euros más un cedido. Y la Atalanta dijo 'no'".

"El pobre Éderson ya os conté que montó un fisco tremendo con la directiva. Se ha quedado en Bérgamo y con un cabreo de diez pares de narices", añadía el periodista en su canal de YouTube y Twitch 'El Club Uría'.

El Atleti volverá a la carga en verano

De esta forma, Éderson, que estaba ilusionado con la posibilidad de jugar en LaLiga con el Atlético de Madrid, tendrá que seguir en Bérgamo al menos hasta el verano. "Era el objetivo número uno y el club insistió todas las veces necesarias para poner el dinero, pero no hubo manera. La Atalanta no quiso", zanjaba Uría aunque ha avanzado que el Atlético intentará de nuevo su fichaje en verano y ya están adelantando trabajo para dejarlo encarrilado.