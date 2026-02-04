Pablo Barrios se apunta al Betis - Atlético, con el estreno de Lookman en el foco

Simeone planea hacer varios cambios en el once para la Copa del Rey, cuya principal novedad será la presencia del nuevo fichaje como delantero junto a Julián Álvarez, así como la presencia del centrocampista, recuperado de su sobrecarga

El Atlético de Madrid ha completado esta mañana el último entrenamiento antes de enfrentarse este jueves al Real Betis en el partido de cuartos de final de la Copa del Rey, que se disputará en La Cartuja a partir de las 21:00 horas. En la sesión de esta mañana Simeone ha recibido una buena noticia con la presencia de Pablo Barrios con el resto del grupo, lo que invita a pensar que está para jugar el duelo copero.

El que no llegará a tiempo es Alexander Sorloth. El delantero noruego sigue sin entrenarse con el resto de sus compañeros y recuperándose de la brecha que le provocó el fuerte choque con Matías Moreno en el duelo ante el Levante, que le derivó en un traumatismo craneoencefálico. Sorloth continúa dentro del protocolo de conmoción cerebral establecido por los servicios médicos del club por el golpe en la cabeza del pasado sábado, que obligó a su sustitución en el primer tiempo.

Por su parte, el centrocampista ya parece recuperado de la sobrecarga que le obligó a pedir el cambio en el Ciutat de Valencia, por lo que llegará a tiempo para enfrentarse al Betis. También recupera Simeone a Giuliano, que no estuvo en los dos últimos partidos por un proceso viral, y a Antoine Griezmann, que ha dejado atrás su lesión muscular.

Lookman se estrena como rojiblanco

El técnico rojiblanco planea varios cambios con respecto al once titula que jugó el pasado fin de semana frente al Levante. Así, Ademola Lookman, Pablo Barrios, Álex Baena, Koke y Julián Álvarez se perfilan como titulares para enfrentarse al Betis este jueves.

Sin duda alguna, la novedad más llamativa está en el ataque, donde Simeone ha ensayado durante esta semana con la dupla formada por el recién fichado Ademola Lookman junto a a Julián Álvarez, por la baja de Sorloth y el recién recuperado Griezmann. También apunta a ser una de las novedades la presencia de Hancko en el lateral izquierdo en lugar del italiano Ruggeri.

El posible once de Simeone para medirse al Betis

En la portería estará Juan Musso, el meta de la Copa del Rey, con Marcos Llorente como lateral derecho y Hancko en el izquierdo, el centro de la defensa lo formará la pareja Pubill-Giménez. Koke y Pablo Barrios apuntan a ser los elegidos para la zona medular, con Giuliano por la derecha y Baena por la izquierda, siendo las referencias ofensivas el recien llegado Lookman y Julián Álvarez.