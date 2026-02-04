Simeone zanja la polémica con Alemany y avisa de lo que le espera en La Cartuja: "El Betis juega muy bien"

El técnico del Atlético de Madrid ha hecho balance del mercado de invierno, ha rechazado cualquier problema con el director de fútbol y se centra en el partido de Copa

Diego Pablo Simeone, técnico del Atlético de Madrid, ha atendido a los medios de comunicación en la previa del choque de cuartos de final de la Copa del Rey frente al Real Betis, que jugarán este jueves en La Cartuja a partir de las 21:00 horas, aunque la primera pregunta de la rueda prensa ha sido sobre su valoración del mercado de invierno, que ha cerrado el Atleti con los fichajes de Ademola Lookman, Obed Vargas y Rodrigo Mendoza. "Llegaron tres jugadores importantes, los vamos a necesitar y trabajaremos en conjunto para acabar la temporada de la mejor manera", ha reconocido el técnico argentino.

También ha dejado claro el 'Cholo' que en ningún momento ha tenido problemas con Mateu Alemany por las diferencias que pudiera tener en cuanto a los futbolistas a fichar en enero. "Es normal que en el mercado siempre haya distintos pensamientos y formas de ver y ustedes están para generar cualquier polémica que se pueda percibir. Pero nosotros estamos todos en una línea y buscamos lo mejor para el Atlético, no hay otra versión más importante que esta que estoy diciendo", ha zanjado, que tratado otras cuestiones.

Griezmann está de vuelta

"Ya sabemos lo que es Antoine para nosotros. No hace falta seguir hablando de todo lo que siempre hemos hablado de él, le necesitamos ya sean 60, 30 o 90 minutos. Está bien, le necesitamos y si le toca empezar lo haga de la mejor manera y si le toca salir un rato lo haga de la mejor manera".

El Betis y el partido de La Cartuja

"Sabemos cómo juega el Betis. Su búsqueda está demostrada de cómo le gusta jugar y no nos imaginemos otro escenario. Tendremos que estar fuertes e intentar llevar el partido a donde podemos hacer daño".

La llegada de Lookman

"En seguida se incorporó con los chicos y se nota su fortaleza física, velocidad, su cambio de juego, su potencia en los tramos finales y esperemos que pueda ayudar de la mejor manera como imaginamos y se junten sociedades importantes para el bien del equipo. De eso se trata el juntar buenos jugadores".

La adaptación de Obed Vargas y Rodrigo Mendoza

"Es trabajo para el entrenador. Chicos que vienen evolucionando. Está claro que para llegar al Atlético tienen condiciones. Esperemos poder ayudarlos para que sean mejores y que todo ese proceso que normalmente puede aparecer sea el menor tiempo posible. Porque está claro que los vamos a necesitar y los dos pese a ser internos nos van a ayudar, seguro".

Los refuerzos suben el nivel de la plantilla

"Entiendo todo lo que ustedes busquen generar polémicas o sobre lo que yo pueda contestar. Lo que pienso es que somos los que somos y vamos para adelante con toda la energía. Porque creo en la plantilla que tengo, con un equipo que está jugando bien, necesita mejorar en varias cosas, pero estoy contento con la plantilla, sí".

Qué partido espera contra el Betis

"Uno imagina en el análisis y la charla con los futbolistas una idea y después puedes pensar en quitarle la pelota y que no te dejen, atacar al contragolpe y que ellos se cierren y todo es una imaginación. Hay que estar preparados en los distintos planes que puedan aparecer, porque el partido va a ser duro y difícil contra un equipo que juega bien al fútbol".