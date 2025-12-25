El Atlético de Madrid trabaja en otra salida tras la de Javi Galán: su futbolista lo ve con buenos ojos

La dirección deportiva del equipo rojiblanco, liderada por Mateu Alemany, quiere darle salida a los futbolistas que no entran en los planes de Diego Pablo Simeone. El primero ha sido el lateral izquierdo que ha encontrado acomodo en CA Osasuna y el próximo puede ser Carlos Martín quien gusta a muchos equipos de Primera división

El Atlético de Madrid trabaja para dar salida en este mercado de fichajes de invierno a aquellos futbolistas que no entran en los planes de Diego Pablo Simeone, su entrenador. El primero de ellos ha sido Javi Galán, ya en CA Osasuna, habiendo alguna que otra dificultad para que se produzca la marcha de Giacomo Raspadori. Con esta situación, la siguiente salida que se puede dar en el club madrileño, en la que ya trabaja, es la de Carlos Martín quien cuenta con interés de varios equipos de Primera división, siendo el Rayo Vallecano uno de los que más desea hacerse con sus servicios futbolísticos.

El Rayo Vallecano ha movido ficha y está interesado en fichar a Carlos Martín, atacante del Atlético de Madrid que no entra en los planes de Diego Pablo Simeone de cara a lo que resta de temporada. 66 minutos ha disputado el delantero, de 23 años, entre un partido de LaLiga y otro de Copa del Rey, quedando así en evidencia que el entrenador del Atleti no lo considera como parte importante de su equipo para esta campaña. Esto provoca que el Atlético de Madrid esté abierto a su salida en este mercado de invierno y que equipos de Primera división vean con buenos ojos el poder fichar a un futbolista que ya lo ha hecho bien en el pasado en el Deportivo Alavés.

Con esta situación, el Atlético de Madrid deja la puerta abierta de salida a un Carlos Martín que cuenta con el interés del Rayo Vallecano, pero el equipo de Vallecas no piensa hacer ninguna locura, pagar mucho dinero, por ficharlo. El futbolista del Atleti ve con buenos ojos su posible incorporación al Rayo Vallecano según apunta Radio Marca. Ahora queda en manos de los clubes llegar a un acuerdo que desatasque la operación.

La salida de Carlos Martín es una de las que se da por hechas en el Atlético de Madrid durante este mercado de invierno debido a su poca importancia durante el primer tramo de temporada. De este modo, el madrileño se puede unir a un Javi Galán que ya se ha marchado a CA Osasuna después de su caída al ostracismo en el equipo de un Diego Pablo Simeone que parece más centrado en dejar salir que en fichar si bien es cierto que se pretende cubrir el vacío que hay ahora mismo en el lateral izquierdo.

Carlos Martín tiene contrato con el Atlético de Madrid hasta el 30 de junio de 2029, pero al no entrar en los planes de Diego Pablo Simeone, el club rojiblanco no va a exigir tampoco mucha cantidad de dinero para dar luz verde a su salida ya sea como cedido o como traspasado.