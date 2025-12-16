Pellegrini se reafirma tras ser criticado por Martín Presa e Iñigo Pérez: "Vallecas es un campo chico"

El técnico y, sobre todo, el presidente del Rayo Vallecano criticaron que el entrenador del Real Betis mencionase las dimensiones reducidas que tiene el fortín franjirrojo; algo que ellos mismos admitieron en sus argumentos y opinión que el chileno mantuvo tras el 0-0 de la jornada 16 de LaLiga EA Sports

Hay que ver la que se ha liado con las palabras del entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, acerca las dimensiones del Estadio de Vallecas. Como todo en la vida en esta era de posturas extremistas y de trincheras. Algunos aludirán a su libertad de expresión e incluso considerarán que en el Rayo se la cogen con papel de fumar, ya que el chileno no hizo una crítica sino una mención a la preparación especial que le merecen todos los duelos en ese estadio. Otros, seguramente con todo el derecho del mundo, lo considerarán un menosprecio; pero al final y al cabo permanecerá inalterable la opinión de cada uno.

Justo ésa ha sido la sutil respuesta del técnico verdiblanco a las críticas que ha recibido en las últimas horas por parte del presidente del club franjirrojo, Raúl Martín Presa, y el entrenador, Iñigo Pérez. Sin referirse directamente a las palabras de ambos, Pellegrini volvió a hacer alusión a esas particularidades que percibe en sus visitas a Vallecas y deslizó además que cree que son compartidas por la mayoría de los rivales que visitan a los madrileños.

Pellegrini se reafirma: "Vallecas es un campo chico"

"Creo que fue un empate justo para los dos equipos. Tuvieron un par de opciones y ellos, quizás, un dominio mayor de balón sin hacer daño. Creo que es un campo pequeño en el que es difícil de jugar. Aquí empataron Barcelona y Real Madrid. Si no se puede ganar, no hay que perder. Estuvimos muy aplicados defensivamente", explicó en la rueda de prensa posterior al 0-0 con el que Rayo y Betis cerraron la jornada 16 en LaLiga EA Sports.

Justo antes del inicio del choque, Pellegrini ya se había reafirmado en su opinión del escenario ante las cámaras de Movistar+ LaLiga: "Justamente es lo que dije, que una de las dificultades que tiene venir a jugar con el Rayo Vallecano es que el campo es más chico, dentro de las normas reglamentarias pero con menos espacios para salir. Eso lo hace más complicado".

Raúl Martín Presa, presidente del Rayo Vallecano: "Las palabras de Pellegrini no están a su altura como entrenador"

"Yo creo que es un grandísimo entrenador, muy bueno; pero (sus declaraciones) no están a la altura que tiene él como entrenador. El buen entrenador sabe jugar al ataque, a la defensiva, en el campo con las mayores dimensiones como es el del Elche o en el que tiene menores dimensiones que es el de Vallecas, en un campo embarrado, mojado o seco. Es un gran entrenador, lo ha demostrado en LaLiga o la Premier League. Pero es poner unas excusas", espetó Martín Presa en la previa del choque, visiblemente molesto, pero quizás sin darse cuenta de que acababa de darle la razón a Pellegrini reconociendo de manera explícita que el Rayo tiene el terreno de juego más pequeño de LaLiga. Eso sí, dentro de los márgenes que permite la ley."Los campos admiten unas dimensiones de 90 metros de largo hasta 120 metros y de 45 de ancho a 90. Las dimensiones de Vallecas cumplen con las condiciones que marca la FIFA", añadió el presidente del Rayo, que consideró que el Betis tenía armas suficientes para hacer frente a ese supuesto handicap: "Él (Pellegrini) sabrá que es lo que tiene que hacer, el planteamiento o los jugadores que debe poner para adaptarse a las circunstancias del partido. El Betis tiene una plantilla que ya quisiera el Rayo, más que suficiente como para amoldarse a la situación del campo. Tendrá que poner una excusa previa por si el partido no sale bien. Si el Betis no nos gana no será por las dimensiones del campo, será porque lo habrán hecho peor que nosotros o nosotros mejor que ellos".

A Iñigo Pérez le parece una absurdez y bromea: "Pues en la Conference lo estrechamos todavía más"

"Tiene razón Pellegrini, porque eso siempre te condiciona a la hora de jugar. Nosotros estamos más cerca, el rival debe ser más preciso… No son excusas. Ellos hacen una descripción del escenario", señaló Iñigo Pérez, quien, no obstante, expresó que no entiende esa insistencia de muchos entrenadores cuando la legalidad les respalda.

Es más, incluso bromeó recordando que los límites de la UEFA son distintos a los de LaLiga: "Imagínate qué dirán los rivales que tenemos en la Conference, porque lo aún estrechamos más. Hay unas reglas del juego y está permitido. Quejarte una y otra vez es absurdo", declaró, en un tono más conciliador aunque igualmente contrariado, el entrenador del Rayo Vallecano en rueda de prensa.