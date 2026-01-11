Rayo Vallecano 2-1 Mallorca: Un polémico penalti pone fin a la mala racha del Rayo Vallecano

El Rayo Vallecano se lleva el gato al agua en un partido muy apretado que se decidió por un polémico penalti en contra del Mallorca

El Rayo Vallecano corta la mala racha de 8 partidos sin ganar ante un Mallorca que no comienza con buen pie el 2026. Un penalti muy dudoso decantó el partido a favor del cuadro de la franja que toma aire en la clasificación de LaLiga.

Un polémico penalti decanta el partido a favor del Rayo Vallecano

La primera parte del choque tuvo de todo. Desde ocasiones perdonadas cerca de la línea de gol, paradas salvadoras, goles tempraneros y, como no, polémica. El encuentro comenzó con dinamismo y con un gol de Jorge de Frutos antes de los 5 minutos de juego. Un balón en largo de Mendy se convirtió en un caramelo para Álvaro García, que al espacio, apuró línea de fondo y asistió a De Frutos que llegaba solo en segunda línea para rebasar la pelota y hacer el primer gol del partido. A partir de ahí, el Mallorca intentó rectificar el fallo del gol tempranero del internacional español, pero las imprecisiones en el centro del campo condenaban a los de Jagoba Arrasate. Carlos Martín, delantero del Rayo Vallecano que debutaba a las órdenes de Íñigo Pérez, desatascó el problema del gol en el Mallorca al perder un balón en el centro del campo que pilló descolocado al cuadro de la franja. Toni Lato aprovechó para buscar la cabeza de Muriqi que no falló en el área. El cabezazo poderoso del kosovar puso las tablas en el marcador, aunque la alegría le duró poco a los bermellones.

En un centro lateral del Rayo Vallecano, De Frutos se marchó al suelo por un presunto golpe en la cara de Valjent al bracear para hacerse grande y despejar. El árbitro interpretó penalti y así lo cobro. La jugada no está exenta de polémica y el Mallorca reclamó, aunque solo sirvió para que el infractor recibiese una amarilla. Isi, desde los once metros, no perdonó y puso el 2-1 en el marcador.

El Mallorca no encuentra el premio del gol y se hunde

Todo lo entretenida que estuvo la primera parte, fue de aburrida la segunda. El Mallorca, lejos de volcarse sobre la portería de Batalla para buscar el empate, era incapaz de crear peligro en área rival, todo lo contrario que el Rayo Vallecano que estuvo rondando el tercer gol. Isi y Carlos Martín probaron suerte, al igual que el 'Pacha' Espino, pero Leo Román echó el cerrojo a la portería. El Mallorca se vino arriba en los últimos 10 minutos después de que Óscar Valentín viese la cartulina roja por un pisotón en el talón a Pablo Torres. El marcador no se movió en los 45 minutos y el Rayo Vallecano se llevó el gato al agua.

Ficha técnica:

2 - Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu (Balliu, m.38), Lejeune, Mendy, Chavarría; Oscar Valentín, Pedro Díaz (Gumbau, m.69); De Frutos ('Pacha' Espino, m.69), Isi, Álvaro García (Nteka, m.81); y Carlos Martín (Fran Pérez, m.79).

1 - Mallorca: Leo Román; Maffeo (Abdón Prats, m.81), Valjent, Kumbulla, Lato (Mateo Joseph, m.59); Mojica, Mascarell (Pablo Torre, m.70), Samu Costa (Javi Llabrés, m.81), Antonio Sánchez (Darder, m.70); Virgili y Muriqi.

Goles: 1-0: M.4 De Frutos; 1-1: M.29 Muriqi; 2-1: M.41 Isi, de penalti.

Árbitro: Juan Martínez Munuera (Comité valenciano). Amonestó a Mojica (m.15), De Frutos (46), del Rayo; y a Valjent (40), Lato (58), Maffeo (61) y Pablo Torre (86), del Mallorca. Expulsó con roja directa a Oscar Valentín (m.78), del Rayo.

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 19 de LaLiga EA Sports, disputado en el Estadio de Vallecas ante 12.223 espectadores