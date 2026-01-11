Así queda la clasificación de LaLiga EA Sports tras la victoria del Rayo Vallecano y el empate entre Levante y Espanyol

La jornada 19 de domingo ha terminado, antes de lo previsto, con dos partidos que no han dejado indiferente a nadie, además de polémica, como en el encuentro entre el conjunto de Iñigo Pérez y el de Jagoba Arrasate

LaLiga EA Sports está a punto de poner punto final a la jornada 19, a la que resta el Sevilla - Celta de Vigo que se disputará mañana en el Sánchez-Pizjuán. No obstante, en el día de hoy han tenido lugar dos partidos con goles por parte de los cuatro equipos, tanto en el Rayo Vallecano - Mallorca como en el Levante - Espanyol. En este sentido, los goles de Jorge de Frutos y de Isi Palazón le han dado los tres puntos al conjunto de Iñigo Pérez, que se coloca en la décima posición con 22 puntos a falta de que se juegue el duelo entre los de Almeyda y Giráldez.

El Rayo Vallecano vuelve a ganar en LaLiga EA Sports más de dos meses después

El Rayo Vallecano volvió a ganar en LaLiga y lograr tres puntos más de dos meses después, desde el triunfo ante el Alavés el pasado 26 de octubre. Por ello, los de Iñigo Pérez, que rajó por el estadio que tiene su equipo, se colocan en la décima posición de la tabla de LaLiga EA Sports con 22 puntos. Además, uno de los focos del partido estuvo en el polémico gol de penalti de Isi Palazón, que fue duramente criticado por Jagoba Arrasate, entrenador del Mallorca: "Martin me decía que desde los 10 años hace lo mismo, para y se impulsa. Lo que digo es que hoy a las ocho de la tarde no se pita ese penalti y eso lo sabemos todos, él y todo el mundo. No lo pita ni él ni nadie. No sé por qué hay dos criterios".

Por ello, el Mallorca se fue de vacío de Vallecas, donde recibió además los goles de Jorge de Frutos e Isi Palazón, ambos en la primera parte, como el de Muriqi. Por otro lado, Óscar Valentín vio tarjeta roja directa en el minuto 80, por lo que será baja para la visita del Rayo Vallecano al Celta de Vigo en la próxima jornada de los de Iñigo Pérez y Giráldez, fijada para el domingo 18 de enero a las 18:30. De esta manera, los de Jagoba Arrasate, que fue muy duro en rueda de prensa, se colocan en la decimoséptima posición de la tabla con 18 puntos, a uno del Valencia, que marca los puestos de descenso. Los locales en el día de hoy, por su parte, se ubican en la décima posición con 22 puntos.

Reparto de puntos entre Levante y Espanyol

Levante y Espanyol no pudieron pasar del 1-1 final, en el encuentro que cierra la jornada 19 en este domingo en LaLiga EA Sports. Carlos Romero e Iker Losada fueron los goleadores del partido, dando la casualidad de que ambos tantos llegaron en apenas dos minutos. Además, una de las novedades del choque fue la vuelta de Etta Eyong, que entró en el minuto 88 y volvió a ponerse la camiseta del equipo granota más de un mes después, ya que se encontraba concentrado con Camerún para la disputa de la Copa África.

Por ello, el Levante se mantiene en la zona del descenso, siendo penúltimo con 14 puntos y con un partido menos que sus principales competidores en la clasificación, como el Real Oviedo, Valencia, Mallorca o Alavés. Por otro lado, el Espanyol se coloca en la quinta posición con 34 puntos.