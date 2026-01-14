Alavés 2-0 Rayo: Coudet pide otra ronda para Vitoria ocho años después

Tras una primera parte igualada, los babazorros se adelantaron por medio de Toni Martínez y sentenciaron a un Rayo con diez por mediación de Carlos Vicente

Toni Martínez y Carlos Vicente metieron este miércoles al Deportivo Alavés en los cuartos de final de la Copa del Rey ocho años después, tras un buen partido que finalizó con 2-0 y que se puso de cara para los locales en la segunda mitad.

Después una primera parte igualada, el delantero murciano adelantó a los albiazules en el minuto 49. En el 69', Isi Palazón fue expulsado con tarjeta roja directa, muy protestada por los madrileños, a los siete minutos de haber ingresado en el terreno de juego y el partido cambió por completo. Con todo de cara, los de Eduardo Coudet esperaron su momento para sentenciar un partido que pudieron cerrar antes. Carlos Vicente recogió un mal despeje de Cárdenas y puso el 2-0 desde lejos.

Los babazorros entraron con más ímpetu y energía en el partido y manejaron posesiones largas con la banda derecha como protagonista. Sin embargo, los albiazules no llegaron a terminar las jugadas y el Rayo fue asentándose en el terreno de juego. A los de Íñigo Pérez les costó más trenzar jugadas y avanzar en un terreno de juego donde los del 'Chacho' Coudet estaban mejor ubicados.

La lesión de Camello provocó un doble cambio por parte de Íñigo Pérez antes del descanso, que buscó la reacción de sus jugadores al dar entrada a Pep Chavarría y Álvaro García. Con las sustituciones, la escuadra rayista ofreció su mejor versión y estuvo a punto de lograr el primer gol, pero Fran Pérez se encontró con Raúl Fernández al filo del descanso.

Tras el paso por vestuarios, el Alavés pegó primero. Los babazorros recuperaron el balón cerca de los dominios de Cárdenas y Toni Martínez, en un escorzo, recogió un rechace de un disparo de Aitor Mañas y el murciano puso en ventaja a su equipo. El gol encendió a los albiazules, que volvieron a rondar la portería rayista. Íñigo Pérez puso toda la carne en el asador con Isi y De Frutos, que comenzó a crear peligro desde que saltó al terreno de juego.

El ‘Chacho’ refrescó la línea de tres cuartos y el partido volvió a tener otro momento clave con la expulsión directa de Isi, que duró siete minutos en el terreno de juego. Se puso todo de cara para el Alavés, que cogió confianza con la posesión de balón, para acercarse al segundo gol y agotó al Rayo, que se agarró al balón parado y a algún contragolpe suelto.

Y con el Rayo volcado, el Alavés montó un contragolpe peligroso que obligó a salir de su portería al arquero rayista que no pudo alejar el balón con la cabeza. El esférico le llegó a Carlos Vicente que, a puerta vacía, logró introducir el balón desde 25 metros a ras de césped para dar el pase definitivo a los alavesistas.

Ficha técnica:

Alavés: Raúl; Tenaglia, Protesoni, Pacheco, Yusi (Otto, min.91); Calebe (Vicente, min.64), Guevara (min.66), Denis, Rebbach (Aleñá, min.64); Mañas (Blanco, min.85) y Toni Martínez (Guridi, min.64).

Rayo: Cárdenas; Balliu (Chavarría, min.40), Lejeune, Mendy, Espino; Oscar Valentín, Gumbau; Fran Pérez Alemao (min.83), Trejo (Isi, min.62), Nteka (De Frutos, min.62); y Camello (Álvaro García, min.40).

Árbitro: Hernández Maeso (Comité Extremeño). Expulsó al visitante Isi con roja directa (min.69). Además, amonestó con tarjeta amarilla a los locales Calebe (min.3), Protesoni (min.36) y Guevara (min.65) y al visitante Fran Pérez (min.35).

Goles: 1-0, min.49: Toni Martínez; 2-0, min.89: Vicente.

Incidencias: partido correspondiente a los octavos de final de la Copa del Rey, disputado en el estadio de Mendizorroza ante 9.953 espectadores