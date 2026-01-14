Copa del Rey 2025/26 en directo | Partidos y resultados de hoy en octavos de final: Alavés, Rayo Vallecano, Real Madrid, Elche

Sigue en directo los encuentros que se disputen este miércoles de los octavos de Copa del Rey y en los que se medirán Alavés y Rayo Vallecano, Albacete y Real Madrid, Real Betis y Elche

Este miércoles, tal y como ocurrió el martes y como ocurrirá mañana jueves, los partidos de octavos de final de Copa del Rey se disputarán a partir de las 21:00 horas.

Hoy miércoles jugarán Deportivo Alavés y Rayo Vallecano, Albacete y Real Madrid, Betis y Elche . De todo lo que vaya pasando en esos tres partidos les iremos informando en este directo minuto a minuto.

Si el pasado miércoles predominaron los duelos entre equipos de Primera y Segunda con la Cultural Leonesa ante el Athletic Club y el Deportivo de La Coruña ante el Atlético de Madrid. Este miércoles será al contrario y solo habrá un partido entre conjuntos de diferentes divisiones. Será en el Carlos Belmonte entre Albacete y Real Madrid.

La Copa del Rey sigue adelante y este pasado martes ya se iniciaron los octavos de final de la competición del KO con los tres primeros encuentros. La Cultural Leonesa se lo puso muy difícil al Athletic Club y el encuentro se fue a los penaltis tras un 3-3 en el final del tiempo reglamentario y un gol decisivo de Unai Gómez en el 104 y desde los once metros para evitar la fatídica tanda de penaltis.

El Atlético de Madrid venció por la mínima al Deportivo de La Coruña en Riazor gracias al gol en el segundo tiempo de Griezmann en un choque recordó a tiempos pasados. Un duelo que no escatimó en emoción fue el que vivieron Real Sociedad y Osasuna. Los navarros se adelantaron con 0-2 en el marcador y cuando parecía que la eliminatoria estaba sentenciada a favor de los de Alessio Lisci, los donostiarras la igualaron y la consiguieron llevar a la tanda de penaltis donde consumaron la remontada.

Octavos de la Copa del Rey hoy en directo y online

Este miércoles habrá tres nuevos encuentros que tienen el listón muy alto respecto a los duelos de este pasado miércoles. Nuevamente todos los partidos comenzarán a partir de las 21:00 horas al igual que sucederá mañana. En Mendizorroza, dos equipos de Primera como Deportivo Alavés y Rayo Vallecano buscarán un billete para cuartos de final.

En el Carlos Belmonte, el Albacete tratará de ser el primer equipo de Segunda que se cuela en cuartos y no lo tendrá sencillo ante un Real Madrid que estrenará entrenador con Arbeloa y tras el sorpresivo despido de Xabi Alonso horas después de caer en la final de la Supercopa de España. En el Benito Villamarín, el Real Betis de Manuel Pellegrini, recibirá al Elche de Eder Sarabia para tratar de seguir avanzando en la Copa del Rey.

El primer examen de Arbeloa, el reencuentro de Jesús Vallejo con el Real Madrid y todo el morbo de la Copa del Rey

A los encuentros de este miércoles no les faltará picante, además del que ya suma el poder meterse en los cuartos de final de Copa del Rey. En el Albacete recibiendo al Real Madrid habrá que estar muy atento a las ideas que quiere plasmar sobre el terreno de juego Arbeloa en su primer partido como entrenador. Además, Jesús Vallejo se reencontrará con su ex equipo tras salir del Santiago Bernabéu el pasado verano para poner rumbo al Carlos Belmonte.

En el Real Betis ante el Elche, el morbo de ver la vuelta de un viejo conocido del banquillo como Eder Sarabia está servida. El vasco fue ayudante de Quique Setién en su momento aunque ya hace mucho que se separó del cántabro para iniciar su propia historia en los banquillos.