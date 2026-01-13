Copa del Rey 2025/26 en directo | Partidos y resultados de hoy en octavos de final: Athletic Club, Atlético, Real Sociedad, Osasuna...

Los octavos de final de la Copa del Rey ya están aquí con tres encuentros que comenzarán a partir de las 21:00 horas, con dos enfrentamientos entre equipos de Primera y Segunda División y otro entre dos clubes de la máxima categoría del fútbol español

¡Muy buenas tardes! Sean bienvenidos al directo que abren los octavos de final de la Copa del Rey. En el día de hoy se enfrentarán la Cultural Leonesa - Athletic Club, Deportivo de la Coruña - Atlético de Madrid y Real Sociedad - Osasuna . Los tres partidos comenzarán a las 21:00 horas.

Por un lado, tenemos el enfrentamiento entre la Cultural Leonesa y Athletic Club , al que llegan los de Ernesto Valverde con bajas importantes tras la semifinal de la Supercopa de España.

Así luce Riazor a falta de menos de dos horas para el Deportivo de la Coruña - Atlético de la Madrid , que comenzará a las 21:00 horas.

De la misma manera, el Reale Arena se prepara para recibir a los jugadores de la Real Sociedad y de Osasuna , que es uno de los tres enfrentamientos de los octavos de final de la Copa del Rey entre equipos de Primera División, sumado al Betis - Elche y Alavés - Rayo Vallecano.

Por su parte, Osasuna hizo pública la convocatoria para el partido ante la Real Sociedad , con la única novedad del regreso de Boyomo, además de la baja de Iker Benito por lesión.

¡Todo preparado en el vestuario de la Cultural Leonesa , que ya espera a sus jugadores!

Esta es la convocatoria que presenta Pellegrino Matarazzo en el día de hoy, que llega tras vencer al Getafe en el duelo de LaLiga EA Sports.

El Athletic Club ya pone rumbo al Reino de León, donde le espera una Cultural Leonesa que es decimoquinta en la clasificación de LaLiga Hypermotion con 25 puntos.

Algo menos de una hora y media para que arranquen los tres encuentros que abren hoy los octavos de final de la Copa del Rey.

¡Ya están los jugadores del Deportivo de la Coruña en Riazor! ¡Muy poco para que lo hagan los del Atlético de Madrid!

Cuatro cambios con respecto al once que salió ante el Real Madrid el pasado jueves. Entran Musso, Molina, Johnny y Griezmann y salen Oblak, Koke, Gallagher y Sorloth.

Los octavos de final de la Copa del Rey ya están aquí. 16 equipos se disputarán el pase, entre hoy, mañana y el próximo jueves, a la próxima ronda con diferentes partidos entre equipos de distintas divisiones. No obstante, el martes nos trae tres enfrentamientos de alto nivel, como son la Cultural Leonesa - Athletic Club, Deportivo de la Coruña - Atlético de Madrid y Real Sociedad - Osasuna. Estos partidos darán comienzo a las 21:00 horas, tras quedar fijado tras la realización del sorteo el día y hora de cada una de las eliminatorias.

Los de Ernesto Valverde, con el objetivo de olvidar la goleada recibida en la Supercopa de España

El Athletic Club, por su parte, llega al enfrentamiento contra la Cultural Leonesa tras la goleada recibida ante el Barcelona en la semifinal de la Supercopa de España. Además, Ernesto Valverde llega con numerosas bajas al duelo de octavos de final de la Copa del Rey, como con las de Yeray, Yuri, Berenguer, Laporte, Prados, Sannadi y Vesga. Por ello, el técnico podría introducir un once con novedades, con posibles cambios con respecto a los jugadores que salieron titulares en el partido frente al conjunto de Hansi Flick. Por otro lado, la Cultural Leonesa, decimoquinta en LaLiga Hypermotio, viene de firmar dos empates en este comienzo de año 2026, ante la Real Sociedad B y Andorra.

Simeone, ante el complicado reto de Riazor para alcanzar los cuartos de final

Simeone también viene de caer derrotado en la semifinal de la Supercopa de España, aunque su caso frente al Real Madrid. Por ello, el entrenador del Atlético de Madrid intentará lograr una victoria ante el Deportivo de la Coruña, para que les de el pase a los cuartos de final de la Copa del Rey. Además, el técnico lo hará sin Raspadori, al que ha dejado fuera de la convocatoria al igual que a Gallagher, que va a firmar por el Tottenham.

Su rival en el día de hoy, el Deportivo de la Coruña, se sitúa en la quinta posición de LaLiga Hypermotion con 34 puntos, igualados a puntos con el Málaga. Además, el conjunto gallego, al igual que al Andorra, llega tras empatar en sus dos primeros enfrentamientos de 2026, contra el Cádiz en casa y ante Las Palmas, a domicilio.

Pellegrino Matarazzo - Alessio Lisci, primer duelo de banquillos entre equipos de Primera División

A las 21:00 también se verán las caras Real Sociedad y Osasuna, dos equipos de Primera División. Los de Pellegrino Matarazzo, por un lado, vienen de empatar ante el Atlético de Madrid y de conseguir una victoria agónica en El Coliseum ante el Getafe, con gol de Aramburu en la última jugada, lo que les ha dejado undécimos en la clasificación de LaLiga EA Sports.

Por otro lado, Alessio Lisci viene de caer derrotado contra el Girona en la visita de Osasuna a Montilivi. Además, el conjunto navarro no pudo pasar del empate ante el Athletic Club en El Sadar, por lo que se sitúan en la decimoquinta posición de la tabla con 19 puntos, empatados con el Alavés.