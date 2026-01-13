Cultural Leonesa 3-4 Athletic: Emoción, polémica y épica rojiblanca en la Copa del Rey

Los de Valverde fueron siempre a remolque en el marcador ante una gran 'Cultu', pero en la prórroga, con un hombre menos, Unai Gómez hizo el gol de la victoria de penalti después de que Hernández Hernández anulase el tanto previo de los locales por un fuera de juego previo

El Athletic tuvo que sufrir de lo lindo ante una gran Cultural Leonesa para certificar su pase a los cuartos de final de la Copa del Rey, competición que siempre despierta una especial ilusión en la afición rojiblanca. Por segunda ronda consecutiva, tuvo el cuadro bilbaíno que acudir a la prórroga para eliminar a un rival de inferior categoría. Esta vez fue siempre a remolque en el marcador hasta en el minuto 103, cuando Unai Gómez hizo de penalti el definitivo 3-4 después de que el colegiado anulase minutos antes el tanto local a instancias del VAR. Todo ello, con un hombre menos por la expulsión de Paredes al comienzo de la segunda mitad.

Calero pega y Guruzeta responde por dos veces

Ambos equipos regalaron a los asistentes al Reino de León una primera parte de lo más emocionante, con un conjunto local rebosante de fe que se adelantó hasta por tres veces en el marcador, viendo cómo los rojiblancos, con más pegada que juego, lograban poner la réplica otras tantas veces. Los de Ziganda sabían muy bien cómo hincarle el diente al cuadro bilbaíno y ya habían avisado por medio de Manu Justo antes de que Calero inaugurase el marcador y su cuenta particular a los 17 minutos, con un latigazo raso al primer tique tras recibir de Víctor García.

Rozó el empate poco después Iñaki Williams con un disparo con rosca al palo largo que se marchó fuera por centímetros. Pero no tardaría en llegar por medio de Guruzeta, que superó en el 26' la estirada de Bañuz con una volea cruzada tras el centro de Nico Williams desde la izquierda. Una alegría que no le duró nada al Athletic, pues al minuto siguiente de nuevo Calero puso en pie a la afición leonesa al rematar a placer en el segundo palo un centro raso de Manu Justo en una acción que en un primer momento fue invalidad por fuera de juego del asistente, si bien desde el VAR corrigieron al colegiado.

Calero quería ser el gran protagonista de la noche. Pero Guruzeta no estaba por la labor. Avisó con un cabezazo por encima del larguero pasada la media hora y en el 38' volvió a igualar la contienda tras una pérdida en la salida de la Cultural Leonesa, algo que también le penalizó en el primer gol, recibiendo un pase de Galarreta para darse la media vuelta y ponerla abajo, ajustada al palo corto.

Dos penaltis y otra vez todo igual

Sin embargo, aún aguardaban emociones fuertes antes del descanso. Un claro penalti de Vivian, que cortó un balón con el brazo estirado, dio pie al penalti transformando por Sobrino. Pero el Athletic no iba a ser menos y calcó la misma fórmula para poner el 3-3 en el tiempo añadido, aprovechando Sancet una discutida pena máxima cometida por Víctor García sobre Nico Williams.

Paredes dejó al Athletic con diez jugadores

Tras el paso por vestuarios, los de Valverde tomaron nota de los errores cometidos y dejaron de exponerse tanto en defensa ante una conjunto leonés que también salió con una marcha menos, más pendiente de cerrar espacios. El ritmo bajó por las precauciones de ambos. Pero el duelo cambio de guion en el 56', cuando Paredes vio la roja directa por dirigirse al colegiado, que no se lo pensó. Con un hombre menos, los rojiblancos se pusieron el mono de faena para aguantar bien ante un 'Cultu' que no encontraba los espacios del primer acto y tenía más dificultades para atacar en estático, buscando el gol Lucas Ribeiro con un disparo desde la frontal que blocó seguro Padilla y de nuevo en el 87' con un chut con rosca que se marchó alto.

Polémica en la prórroga

El Athletic daba por buena la prórroga, en la que el VAR fue protagonista al avisar a Hernández Hernández para revisar el gol de la Cultural Leonesa que ponía boca abajo el Reino de León. Yayo metió la bota para culminar una jugada embarullada en el área la que la zaga bilbaína pecó de falta de contundencia, pero el canario, tras revisar la acción en el monitor, decretó un fuera de juego previo de Manu Justo. Y a renglón seguido, penalti a a favor de los de Valverde. Jugadón de Unai Gómez por la derecha, con recorte y disparo al palo, y en el rechace, Nico Williams fue zancadilleado por Yayo y el propio Unai Gómez no falló desde los once metros, aunque Bañuz adivinó su lanzamiento. Quedaba aún tiempo por delante, pero el Athletic supo protegerse para celebrar con épica su pase a la siguiente ronda. El lunes conocerá a su rival.

Ficha técnica:

Cultural Leonesa: Miguel Bañuz, Calero (Luis Chacón 77'), Fornos, Barzic, Hinojo (Tomás Ribeiro 105'), Diallo (Lucas Ribeiro 65'), Maestre, Bicho (Yayo 46'), Víctor García, Manu Justo (Collado 99') y Sobrino (Ojeda 65').

Athletic Club: Padilla, Gorosabel (Areso 67'), Vivian, Paredes, Lekue (Adama Boiro 104'), Jauregizar, De Galarreta (Yuri 58'), Iñaki Williams (Robert Navarro 83'), Sancet (Unai Gómez 67'), Nico Williams y Guruzeta (Izeta 83').

Árbitro: Alejandro Hernández Hernández (canario). Expulsó con roja directa al visitante Paredes (56'). Además, amonestó al local Sobrino y a los visitante Sancet, Yuri e Izeta.

Goles: 1-0 (16') Calero; 1-1 (26') Guruzeta; 2-1 (27') Calero; 2-2 (38') Guruzeta; 3-2 (41') Sobrino, de penalti; 3-3 (45+3') Sance, de penalti; 3-4 (103') Unai Gómez.

Incidencias: Encuentro de octavos de final de la Copa del Rey disputado en el Reino de León.