Ernesto Valverde valora, en clave Athletic Club, la cesión de Manex Lozano: "El Racing tenía problemas de lesiones y entonces el club valoró que era bueno que fuera"

El técnico del Athletic Club explicó, en la previa del choque ante la Cultural Leonesa de los octavos de final de la Copa del Rey, el movimiento que el club pretende con la cesión de Manex Lozano, que ya se ha estrenado con gol en el Racing de Santander

El Athletic Club arranca el año con el pie izquierdo tras un empate en LaLiga y una dolorosa derrota en la Supercopa de España ante el Barcelona. Las sensaciones son muy pobres, pero enero ofrece una oportunidad en el mercado de fichajes para corregir los errores que se cometieron en el club vasco en verano. De momento, los rojiblancos se han movido en el mercado de fichajes para buscar destino a Urko Izeta y para dar salida a una de las perlas de Lezama, Manex Lozano, que abandona de forma momentánea el Bilbao Athletic para reforzar al Racing de Santander. La operación, en un principio, ha dejado descolocado a la hinchada rojiblanca. Sobre el papel, sacar a un jugador del equipo filial para cedérselo a un club una categoría superior es difícil de entender, aunque Ernesto Valverde ha valorado, en clave Athletic Club, la cesión de Manex Lozano argumentando que "el Racing tenía problemas de lesiones y entonces el club valoró que era bueno que fuera".

Valverde, en clave Athletic Club, explica el fichaje de Manex Lozano

El entrenador del Athletic Club, en la previa de los octavos de final de la Copa del Rey, se mojó y explicó la cesión de Manex Lozano, que abandona el Bilbao Athletic para reforzar al Racing de Santander en Segunda división por las lesiones que acarrea el cuadro cántabro, según apuntó el 'Txingurri' Valverde. "Es una cuestión del club. Sí sabía que eso estaba ahí, que era una posibilidad y, teniendo en cuenta los jugadores que tenemos nosotros, los jugadores que hay en el B y el hecho de que el Racing lo pidiera, al principio siempre se valora un poco", comenzó diciendo el técnico rojiblanco.

"Aquí se valora siempre en función de si el jugador tiene posibilidades de jugar o no, porque eso es bueno para su formación. El Racing tenía problemas de lesiones de algún jugador que salía y entonces el club valoró que era bueno que fuera", explica Valverde sobre el primer movimiento de mercado que ha llevado a cabo el Athletic Club. "Nosotros pensamos que con los que tenemos nosotros y los del B podemos ir avanzando y esperamos que juegue muchos partidos y que siga acertando", deseó.

Manex Lozano se estrena con el Racing de Santader

En lo que va de campaña, Manex Lozano ha destacado de manera muy notable en la Youth League, dónde ha liderado al Athletic Club hasta la siguiente ronda. En Europa, el joven pamplonica ha anotado 6 goles en 6 partidos jugados. Además, en su estreno con el Racing de Santander en la derrota del club cántabro frente al Zaragoza, Manex Lozano abrió su cuenta goleadora confirmando su buen estado de forma este curso.