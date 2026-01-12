Valverde pierde a Berenguer para la Copa del Rey y el Athletic pone fecha a la reaparición de Laporte

El extremo será baja este miércoles en la Copa del Rey ante la Cultural Leonesa, al igual que el central, que tiene muy difícil llegar también a la cita del próximo sábado ante el Mallorca en LaLiga.

Después del varapalo que supuso la goleada encajada ante el FC Barcelona en la Supercopa de España, el Athletic Club retoma este miércoles, a las 21:00 horas, una Copa del Rey en la que siempre tiene depositadas grandes ilusiones. Toca visitar a una Cultural Leonesa que tiene a un viejo conocido como Ziganda en su banquillo y pelea por la permanencia en Segunda división, aunque contará con la baza de jugar en su estadio una eliminatoria de octavos que se resolverá a partido único.

El regreso de Yuri, un alivio para Valverde

Tras pasar por sala de prensa y dejar en el aire su continuidad en el banquillo de San Mamés, Ernesto Valverde ha ofrecido esta tarde una convocatoria de 22 jugadores para el choque que tendrá lugar en el Reino de León. En ella, el regreso de Yuri Berchiche y la baja de Alex Berenguer son las principales novedades, pudiendo contar finalmente con el joven Selton tras ser desconvocado por la selección española sub 19.

Yuri está ya recuperado de la lesión muscular que sufrió hace un mes en Vigo y que le ha hecho perderse los cuatro últimos partidos, pudiendo entrar incluso directamente en el once, mientras que Berenguer, según el parte médico publicado por el club bilbaíno, se ha resentido de la artritis traumática en la articulación metatarsofalángica del primer dedo del pie derecho que ya le afectó a finales de septiembre.

El resto de bajas del Athletic en la Copa del Rey

Tampoco viajará a León Mikel Vesga. El centrocampista se perdió el pasado miércoles la semifinal de la Supercopa disputada en Yeda por unas molestias en la zona lumbar y se suma a la lista de bajas, en la que ya estaban confirmados los lesionados Aymeric Laporte, Maroan Sannadi, Beñat Prados y Unai Egiluz, así como el sancionado Yeray Álvarez, que podrá volver a entrenar con el equipo el próximo 2 de febrero, un mes antes de que acabe el castigo impuesto por la UEFA por dopaje. No faltará, en cambio, Unai Simón, que regresó de Arabia Saudía con algunos problemas físicos tras recibir un golpe.

Laporte: objetivo Champions

En el caso de Laporte, no ha llegado a tiempo para la cita copera, pero se encuentra en la recta final de su recuperación, a la espera de unirse al grupo. Así, el de la Cultural leonesa será el sexto encuentro que se pierda por la lesión muscular que sufre en el bíceps femoral de su pierna izquierda, y todo apunta a que seguirá siendo baja el próximo sábado ante el Mallorca en LaLiga. El objetivo es que reaparezca el miércoles 21 de enero en la visita al Atalanta, en la que los rojiblancos están obligados a vencer para seguir vivos en la Champions.

La convocatoria completa del Athletic Club

Por lo tanto la lista de convocados para esta eliminatoria de octavos de final es la formada por Unai Simón, Alex Padilla, Andoni Gorosabel, Dani Vivian, Aitor Paredes, Oihan Sancet, Iñaki Williams, Nico Williams, Gorka Guruzeta, Jesús Areso, Iñigo Lekue, Yuri Berchiche, Iñigo Ruiz de Galarreta, Mikel Jauregizar, Adama Boiro, Unai Gómez, Nico Serrano, Robert Navarro, Urko Izeta, Alejandro Rego, Selton Sánchez e Iker Monreal.