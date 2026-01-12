Ziganda refuerza la postura de Ernesto Valverde: "Lo está haciendo todo bien en el Athletic Club"

El ex entrenador del Athletic Club y actual técnico de la Cultural Leonesa valora todo lo que ha hecho Ernesto Valverde en el club rojiblanco y destaca la figura del 'Txingurri' tras los malos resultados obtenidos

La figura de Ernesto Valverde es una de las grandes señaladas en este curso irregular en el Athletic Club. El 'Txingurri' ha sido capaz de lo mejor en el cuadro vasco, aunque ahora le está tocando vivir una época de vacas flacas. Los resultados no llegan y la dinámica del equipo es muy negativa. La última derrota ante el Barcelona por 5-0 en la Supercopa de España ha mermado, aún más, la confianza de la plantilla vasca y puesto en duda la capacidad de Ernesto Valverde que no da con la tecla para solventar los problemas que acarrea el cuadro vasco. Ziganda, ex técnico del Athletic Club y actual técnico de la Cultural Leonesa, ha reforzado la postura de Ernesto Valverde antes del choque de la Copa del Rey y asegura que el de Viandar de la Vera "lo ha hecho todo bien en el Athletic".

Ziganda sobre Valverde: "Lo está haciendo todo bien en el Athletic"

Ziganda no duda de la capacidad de Valverde, algo de lo que los aficionados rojiblancos no están tan seguros después de la temporada que están viviendo en San Mamés. El entrenador de la Cultural Leonesa, próximo rival del Athletic Club en la Copa del Rey, destaca todo lo que el técnico rojiblanco ha logrado en el banquillo de San Mamés, subrayando que "todo lo que toca lo mejora". "Como entrenador, ahí está. Lo está haciendo todo bien en el Athletic. Lo que toca, lo hace mejor", destaca Ziganda que subrayó la pasada campaña del Athletic. "Este año está costando un poco más, pero es normal. Lo anormal es lo que pasó el año pasado, que fue increíble en todos los aspectos. Mantener ese nivel no es fácil. Es de los mejores entrenadores que hay en el país. Y a nivel personal es como parece: un tío normal, con los pies en la tierra y muy inteligente", sentenció Ziganda en torno a la figura de Valverde.

El reencuentro de Valverde y Ziganda unidos por el Athletic Club

Sobre el reencuentro de Valverde y Ziganda, que coincidieron en la delantera del Athletic Club, el técnico de la Cultural Leonesa añade que "siempre han tenido una buena conexión". "Amigos no puedo decir que somos porque no hablamos todas las semanas, pero si mañana estuviese con él sería como si nos viéramos todos los días. Siempre hemos tenido una grandísima relación y una gran conexión. Somos diferentes, cada uno con su personalidad, pero fuera del campo siempre hemos estado en la misma onda. En lo personal es un tipazo", sentenció Ziganda que, respecto al futuro del 'Txingurri' Valverde asegura que "me gustaría que hiciera lo que él quisiera. Si quiere seguir, sí".