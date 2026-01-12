Imanol Etxeberria, ex portero del Athletic Club, sobre Unai Simón, Joan García y la Selección: "No le están saliendo las cosas del todo bien, pero es un portero de garantías"

El portero del Athletic Club vuelve a estar en la diana por su rendimiento, siendo constantemente comparado con Joan García que amenaza la titularidad del vasco en la portería de la Selección española. Imanol Etxeberria barre para casa y defiende a Unai Simón destacando sus características bajo los palos y acusando a la presión mediática

La derrota en semifinales de la Supercopa de España frente al Barcelona sigue haciendo mella en el Athletic Club. La temporada en San Mamés no está siendo, ni mucho menos, sencilla y desde la dirección del club buscan explicaciones al bajón de rendimiento de una plantilla que no ha perdido jugadores en el mercado de fichajes. Lo que sí se ha perdido es la regularidad, empezando por la portería y acabando por la punta de ataque. El tema más preocupante, no solo para el Athletic Club, si no para toda España, es el nivel que Unai Simón está demostrando bajo la meta rojiblanca. El vasco no es ni sombra de lo que fue anteriormente y los fallos se multiplican por partido, siendo señalado por parte de la hinchada. De cara al Mundial, Unai Simón apunta a ser el portero titular por mandato de Luis de la Fuente, aunque Joan García puja fuerte a arrebatarle el puesto. Imanol Etxeberria, ex portero del Athletic Club y figura de peso para la afición athleticzale, sale en defensa de Unai Simón y asegura que "es un portero de una garantía total".

Imanol Etxeberria sobre Unai Simón: "Ahora no le están saliendo las cosas del todo bien pero es un portero de una garantía total"

Frente al Barcelona en la Supercopa de España, Unai Simón volvió a salir señalado tras encajar 5 goles y cometer un grosero error en el tercer gol del conjunto blaugrana. Mientras tanto, Joan García sigue saliéndose con el Barcelona y haciendo la bola del debate cada vez más grande. Pero Etxeberria, aunque valora el gran rendimiento de Joan García, barre para casa y tiene claro que el portero para la Selección española debe ser Unai Simón. "Joan García está ahora a un grandísimo nivel, pero por ese nivel también ha pasado Unai Simón" defiende el ex portero del Athletic Club que destaca las características que posee Unai Simón. "Ahora no le están saliendo las cosas del todo bien pero es un portero de una garantía total. Tiene galones, es capitán y el rendimiento que ha dado es para estar tranquilos. Es un portero de un grandísimo nivel", subraya Imanol Etxeberria que acusa a la presión mediática de ser la causa del debate en torno a ambos porteros. "Es verdad que Joan García se lo merece y está haciendo méritos para ir, pero los que están también están a un gran nivel. No es fácil quitarles. Otra cosa es que haya presión mediática", sentencia.

Unai Simón cuenta con la confianza de Ernesto Valverde y del Athletic Club

Mientras tanto, el guardameta del Athletic Club cuenta con la confianza de Ernesto Valverde y del resto de la plantilla rojiblanca. El Mundial es el gran sueño de Unai Simón, aunque las urgencias que actualmente atraviesa el Athletic Club hace que el meta se olvide, momentáneamente, de Luis de la Fuente y el debate en torno a la convocatoria o no de Joan García para centrar todos sus esfuerzos en recuperar el nivel bajo la portería de San Mamés. Las comparaciones constantes con el portero del Barcelona están haciendo mella en el portero rojiblanco trabaja día a día para aislarse de la opinión pública y demostrar que sigue siendo uno de los mejores porteros del mundo.