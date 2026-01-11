Otra perla del Athletic con opciones de salir cedido a Segunda división

Después de Manex Lozano, que ha elevado a cinco los 'cachorros' que militan en la Categoría de Plata, son varios los clubes que están pendientes de la situación del mediocentro Ibón Sánchez

Salvo sorpresa, el Athletic Club no aprovechará el mercado de enero para reforzar su plantilla. Ni siquiera se espera que algunos de sus cedidos sea repescado, pese al buen rendimiento de jugadores como Peio Canales o Unai Vencedor. Pero el capítulo de salidas es otro cantar. En la primera plantilla no se descarta la marcha de Urko Izeta, con un sinfín de pretendientes en Segunda división pero con un precio prohibitivo para casi todos ellos (2 millones de euros). Mientras tanto, los movimientos se centran en la cantera.

Debut goleador de Vizcay y Manex Lozano

Así, ya se han formalizado las cesiones de Txus Vizcay al Arenas y Manex Lozano al Racing de Santander. Además, ambos han debutado con gol este fin de semana. El primero de ellos ante el Castilla en Primera RFEF, la misma categoría en la que venía militando con el Bilbao Athletic, y el ariete navarro en la derrota del conjunto cántabro ante el Zaragoza en Segunda división, dos categorías por encima de la que venía compitiendo con el Basconia, aunque era también el máximo goleador del Juvenil A en la Youth League.

Con Manex Lozano son ya cinco los futbolistas que el club bilbaíno tiene a préstamo en la Categoría de Plata, junto a Peio Canales (Racing), Gerenbarrena (Castellón), Olabarrieta (Andorra) e Iker Varela (Mirandés). Pero la lista podría seguir aumentando con otra perla de Lezama como Ibón Sánchez.

Según apunta el diario Marca, son varios los clubes de Segunda interesados en la cesión del mediocentro de 21 años, que esta campaña ha tenido la oportunidad de debutar con la primera plantilla. Concretamente, Ernesto Valverde le dio 10 minutos en el choque de Champions ante el Borussia Dortmund, siendo convocado también frente al Newscastle y ante el Mallorca en LaLiga.

Los números de Ibón Sánchez

Vigilado por el 'Txingurri', el de Getxo, que arribó al Athletic en 2018 procedente del Romo, ha seguido brillando mientras tanto en el filial, donde es un fijo para Aranbarri. Este pasado sábado, sin ir más lejos, resultó determinante al anotar el único gol en la victoria por la mínima a domicilio frente al Racing Ferrol. Fue su tercer tanto de la temporada (también ha firmado una asistencia) tras disputar 18 encuentros en Primera RFEF, 17 de ellos como titular, quedándose solo sin jugar en una jornada.

Los pros y contras para el Athletic

Ahora son los técnicos rojiblancos los que deben decidir si apuestan por la salida de Ibón Sánchez a una categoría en la que podría seguir curtiéndose a un mayor nivel competitivo o si prefieren mantenerlo en el Bilbao Athletic para que Valverde lo pueda utilizar si resulta necesario. No es menos cierto que tras su debut, el técnico cacereño promocionó a Selton y también citó a otro mediocentro como Eder García, por lo que no se antoja fácil que siga contando con oportunidades en el primer equipo. Pero también tiene su peso en la balanza el hecho de que el filial se encuentre peleando por los puestos de 'play off' de ascenso a Segunda, pudiendo verse debilitado si se produce su salida.